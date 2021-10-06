Netflix Squid Game konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeni sezon tarihi açıklandı mı? Squid Game 2. sezon ne zaman?

SQUİD GAME NE DEMEK?

Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.