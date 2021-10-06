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    • 06.10.2021 20:35
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    • 06.10.2021 20:35
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    Doruk ve Asiye arasındaki buzlar eridi romantik anları mest etti! Kardeşlerim 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle yine zirvenin sahibi oldu. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim’in 23. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Kadrosunda Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı adeta nefes kesti. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Doruk ve Asiye’nin arasındaki buzların eridiği görüldü. İkilinin romantik anları dizi izleyicisini mest ederken Kadir’i Cemile ile gören Melisa’nın hali yürek burktu. İşte detaylar...

    Doruk ve Asiye arasındaki buzlar eridi!

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle zirvenin sahibi olurken sosyal medyada da TT listesinde yerini aldı.

    Reyting rekorları kıran Kardeşlerim'in 23. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Doruk ve Asiye'nin arasındaki buzların eridiği görüldü.

    Heyecanı kat kat arttıran yeni bölüm fragmanının ardından 22. bölüm tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 22. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.

        Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır.

        Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

        Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
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        Haberler Televizyon Doruk ve Asiye arasındaki buzlar eridi romantik anları mest etti! Kardeşlerim 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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