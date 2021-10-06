Doruk ve Asiye arasındaki buzlar eridi romantik anları mest etti! Kardeşlerim 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle zirvenin sahibi olurken sosyal medyada da TT listesinde yerini aldı.
Reyting rekorları kıran Kardeşlerim'in 23. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda Doruk ve Asiye'nin arasındaki buzların eridiği görüldü.
Heyecanı kat kat arttıran yeni bölüm fragmanının ardından 22. bölüm tekrar gündeme geldi. Peki Kardeşlerim 22. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
22. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.