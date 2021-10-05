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    • 06.10.2021 01:46
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    Kardeşlerim rekor kırıyor! YouTube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı

    Kardeşlerim rekor kırıyor! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da zirveyi bırakmıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim, Twitter’da sık sık TT olarak adından söz ettirmişti. Yeni sezona bomba gibi başlangıç yapan dizi, şimdi ise YouTube kanalıyla büyük bir başarıya imza attı. Dizinin YouTube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı. İşte detaylar...

    Kardeşlerim rekor kırıyor!

    Sımsıcak hikâyesi ile Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan, yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren Kardeşlerim yeni sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Dizinin youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı.

    Yayınlanan her yeni bölümle izleyici kitlesi artan dizinin 23. bölüm tanıtımı ise izlenme rekorları kırıyor. Kardeşlerim'in, 9 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 23. Bölümün tanıtımı 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti.

    Sadece dizi hesabında 3 milyon izlenmeyi geçen dizi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizinin internet izlenmesi ise toplamda 1 milyar gibi erişilmesi güç bir rakama erişti.

    Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları atv'de.

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