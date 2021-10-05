Ece Üner ile Susma programında yaşanan "Karımı babamla birlikte yakaladım" skandalına karşı RTÜK'ten yaptırım kararı!

ATA BENLİ'NİN 'ALKOLMETRE' YALANI

Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan sözde sosyal medya fenomeni Ata Benli, alkolmetreyi üflemeyi reddetmiştiç

Bunun üzerine Trafik Kanunu gereği Benli'nin ehliyetine el konuldu, hakkında para cezası uygulandı ve aracı otoparka çekildi. Benli ise sosyal medyada kamuoyunu yanıltan ve hakkında işlem yapan polislere iftira atan paylaşımlar yaptı. Trafik polislerinin kendisine 'Erdoğan mı, İmamoğlu mu' diye sorduğunu, alkometre cihazına üflemesine rağmen hakkında işlem uygulandığını iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetreye üflemediğini duyurmuştu. Benli, iddialarının yalanlaması üzerine paylaştığı tweetleri silip emniyet camiasından özür dilemiş ve twitter hesabını da kapatmıştı.