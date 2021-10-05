Ece Üner ile Susma programında yaşanan "Karımı babamla birlikte yakaladım" skandalına karşı RTÜK'ten yaptırım kararı!

Kanal D ekranlarından yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programında duyanları şaşkına çeviren bir konu işlendi.
Programa katılan Adnan isimli şahıs "Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var" iddiasında bulundu.
"EŞİMLE BABAMI AYNI ODADA YAKALADIM"
Eşi ve öz babası arasındaki ilişkinin 20 yıl önce kendisi askerdeyken başladığını söyleyen Adnan bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini anlattı.
Adnan isimli şahıs programda "Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında." açıklamalarıyaptı.