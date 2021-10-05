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    • 05.10.2021 22:17
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    • 05.10.2021 22:26
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    Ece Üner ile Susma programında yaşanan "Karımı babamla birlikte yakaladım" skandalına karşı RTÜK'ten yaptırım kararı!

    Kanal D ekranlarından yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programında duyanları şaşkına çeviren bir konu işlendi. Programa katılan Adnan isimli şahıs "Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var" iddiasında bulundu. Toplumun tepkisini çeken konuya ilişkin RTÜK harekete geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yayın hakkında idari yaptırım kararı alındığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    RTÜK affetmedi!

    Kanal D ekranlarından yayınlanan 'Ece Üner ile Susma' programında duyanları şaşkına çeviren bir konu işlendi.

    Programa katılan Adnan isimli şahıs "Eşimin babamla 20 yıldır ilişkisi var" iddiasında bulundu.

    "EŞİMLE BABAMI AYNI ODADA YAKALADIM"
    Eşi ve öz babası arasındaki ilişkinin 20 yıl önce kendisi askerdeyken başladığını söyleyen Adnan bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini anlattı.

    Adnan isimli şahıs programda "Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında." açıklamalarıyaptı.

        RTÜK HAREKETE GEÇTİ
        Toplumun tepkisini çeken konuya ilişkin RTÜK harekete geçti.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yayın hakkında idari yaptırım kararı alındığını duyurdu.

        Sosyal medyada Ata Benli isimli sözde sosyal medya fenomeni "Eşini, öz babasıyla yatakta yakalayan adamın hikayesine RTÜK el atacak mı acaba?" şeklinde attığı tweete RTÜK'ten yanı geldi.

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Bu yayına ilişkin 6112 sayılı Kanunun Yayın ilkeleri başlıklı 8. maddesinin (f) bendinde yer alan "Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ilkesinin ihlali nedeni ile idari yaptırım kararı alınmıştır." ifadelerini kullandı.

        ATA BENLİ'NİN 'ALKOLMETRE' YALANI
        Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli girişinde alkol kontrolü yapılan sözde sosyal medya fenomeni Ata Benli, alkolmetreyi üflemeyi reddetmiştiç

        Bunun üzerine Trafik Kanunu gereği Benli'nin ehliyetine el konuldu, hakkında para cezası uygulandı ve aracı otoparka çekildi. Benli ise sosyal medyada kamuoyunu yanıltan ve hakkında işlem yapan polislere iftira atan paylaşımlar yaptı. Trafik polislerinin kendisine 'Erdoğan mı, İmamoğlu mu' diye sorduğunu, alkometre cihazına üflemesine rağmen hakkında işlem uygulandığını iddia etti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ata Benli'nin alkollü olduğunu beyan ettiğini ancak alkolmetreye üflemediğini duyurmuştu. Benli, iddialarının yalanlaması üzerine paylaştığı tweetleri silip emniyet camiasından özür dilemiş ve twitter hesabını da kapatmıştı.
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        Haberler Televizyon Ece Üner ile Susma programında yaşanan "Karımı babamla birlikte yakaladım" skandalına karşı RTÜK'ten yaptırım kararı!
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