Kalp Yarası 14. bölüm CANLI izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle!

Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.