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    • Televizyon
    • 04.10.2021 20:14
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    • 04.10.2021 20:18
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    Kalp Yarası 14. bölüm CANLI izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle!

    ATV'nin sevilen dizisi arasında yer alan Kalp Yarası bu akşam 20.00'de 14. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bu bölümde Ferit, Ayşe’ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe’nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışacak. Bu bağlamda, Kalp Yarası 14. bölüm izle seçeneği dizinin fanatikleri tarafından araştırılıyor. . İşte Kalp Yarası 14. bölüm izle seçeneği...

    takvim.com.tr
    Kalp Yarası 14. bölüm CANLI izle! ATV Kalp Yarası son bölüm izle!

    Kalp Yarası14. bölümü hakkında aramalar hız kazandı Bu bölümde Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışacak. Kalp Yarası 14. bölüm izle seçeneği haberimizde yer alıyor. İşte Kalp Yarası 14. bölüm izle seçeneği...

    İşte Kalp Yarası yeni bölüm izle seçeneği;

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    KALP YARASI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Ferit, Ayşe'ye karşı tüm hayal kırıklıklarını bastırıp Ayşe'nin işlemediği bir suç yüzünden haksız yere tutulduğu cezaevinden çıkarmak için canını dişine takarak çalışır. Mahkeme günü gelip çattığında Ferit Ayşe'yi savunurken farkına varmadan daha büyük kırgınlıklara yol açar.

        İhsan'ın ihaneti Vedia'nın hayatını alt üst etmekle kalmaz, Vedia'nın konaktaki konumunu da sarsar. Vedia'nın tek tesellisi Zeytin olur. Yaman ise Sancakzadeler'e karşı kurduğu intikam oyununa devam etmektedir.

        Hande'nin Ayşe ve Ferit'i ayırmak için oynadığı oyunlar işe yaramaz. Üstüne üstlük Ayşe de Ferit de ona meydan okur. Öte yandan Yaman'dan aldığı ders de Hande'yi iyice sarsmış, zaten kırılgan olan ruh halini daha da kötüye götürmüştür. Hande, elindeki son kozu oynamaya karar verir. Hande'nin bu son hamlesi en çok da Ayşe ve Ferit'in hayatını kökünden değiştirecektir.
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