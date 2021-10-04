Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 4 Ekim Star TV yayın akışı!

Akşam kuşağı izleyicileri tarafından komedi türündeki Görümce filminin nerede çekildiği ve oyuncuların kim olduğu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kim? İşte detaylar!
GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Görümce bugün 4 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecektir. Aynı şekilde 22:15'de tekrarı yayınlanacak.
GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?
Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden haber siz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...