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    • Magazin
    • 04.10.2021 18:21
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    • 04.10.2021 18:21
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    Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 4 Ekim Star TV yayın akışı!

    Akşam kuşağı izleyicileri Görümce filmi hakkında araştırmalara başladı. Görümce filmi bugün Star TV ekranlarına gelecek. Başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı komedi türündeki filmde bir ablanın kardeşine olan düşkünlüğü ve bunun sonucunda yaşananlar ele alınıyor. Peki, Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Görümce filmi oyuncuları kimdir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 4 Ekim Star TV yayın akışı!

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından komedi türündeki Görümce filminin nerede çekildiği ve oyuncuların kim olduğu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Görümce filmi nerede çekildi, konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kim? İşte detaylar!

    GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Görümce bugün 4 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecektir. Aynı şekilde 22:15'de tekrarı yayınlanacak.

    GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

    Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden haber siz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

        GÖRÜMCE OYUNCULARI KİMLERDİR?

        - Gupse Özay

        - Buğra Gülsoy

        - Eda Ece

        - Zeynep Kankonde

        - Danilo Zanna

        GÖRÜMCE FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

        Yönetmen: Kıvanç Baruönü

        Oyuncular: Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece, Zeynep Kankonde, Danilo Zanna

        Tür: Komedi

        Yapım Yılı: 2016 (119 dk)
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        Haberler Magazin Görümce filmi nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? 4 Ekim Star TV yayın akışı!
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