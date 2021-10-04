Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tanıtımı yayınlanmaya başlandıktan sonra ilginin daha da arttığı yeni dizi Üç Kuruş için araştırmalar hız kazandı ve ne zaman yayınlanmaya başlanacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...