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    • Televizyon
    • 04.10.2021 12:28
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    • 04.10.2021 12:29
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    Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?

    Televizyonlarda yayınlanan dizileri yakından takip edenler Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Sorusunun yanıtını araştırmaya başlandı. Ay Yapım’ın izlenme rekorları kıran ‘İçerde’ ve ‘Çukur’ dizilerinden sonra şimdi de yeni dizi Üç Kuruş izleyicilerle buluşacak. Dizi severler tanıtımı yayınlanan ve heyecanın dozunu daha da arttıran Üç Kuruş dizisinin hangi kanalda yayınlanacağını merak eder oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Üç Kuruş ne zaman başlayacak?

    Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tanıtımı yayınlanmaya başlandıktan sonra ilginin daha da arttığı yeni dizi Üç Kuruş için araştırmalar hız kazandı ve ne zaman yayınlanmaya başlanacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...

    ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bir süredir heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin ilk tanıtımı geldi. Dizi, Ekim ayında ve her Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ancak net tarih belli olmadı.

    ÜÇ KURUŞ KONUSU VE OYUNCULARI

    Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

    Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.

        URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

        Uraz Kaygılaroğlu (d. 30 Haziran 1987, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunudur.

        Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. FOX TV'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa rolünü canlandırmıştır.

        TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.

        Türkiye'de ve Azerbaycan'da popüler olan "Baba Candır" dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda TRT 1'de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki rolünü oynamıştır. 2019'dan 2021'e kadar Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı karakterini canlandırmıştır.

        2020 Eylül ayında, aralarında Doğa Rutkay ile Boran Kuzum'un da yer aldığı ve Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünde ve "Ford Dijital Stüdyo" teknolojik altyapısında düzenlenen dijital lansman gerçekleştirildi.

        Haziran 2014'te Melis İşiten'le evlendi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu. Temmuz 2019'da boşandılar.
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        Haberler Televizyon Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak?
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