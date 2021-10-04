Üç Kuruş ne zaman başlayacak? Üç Kuruş oyuncuları kimler, dizi konusu nedir? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Tanıtımı yayınlanmaya başlandıktan sonra ilginin daha da arttığı yeni dizi Üç Kuruş için araştırmalar hız kazandı ve ne zaman yayınlanmaya başlanacağı, oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
ÜÇ KURUŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir süredir heyecanla beklenen Üç Kuruş dizisinin ilk tanıtımı geldi. Dizi, Ekim ayında ve her Pazartesi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak ancak net tarih belli olmadı.
ÜÇ KURUŞ KONUSU VE OYUNCULARI
Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Oyuncu kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit yer alıyor.