Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı film konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeşilçam filmi denilince akla ilk gelenlerden biri olan eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği film bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Herkese neşeli anlar yaşatacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLM KONUSU NEDİR?
Dönemin başarılı çalışmalarından Çöpçüler Kralı filmi konusu: Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.
Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal
Şener Şen
Ayşen Gruda
İhsan Yüce
Erdal Özyağcılar
Türker Tekin