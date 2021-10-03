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    • Televizyon
    • 03.10.2021 17:59
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    • 03.10.2021 18:00
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    Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı film konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi?

    Televizyonların akşam kuşağını yakından takip edenler Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerinden biri olan filmin başrollerinde Kemal Sunal, Ayşen Guruda ve Şener Şen gibi usta isimler yer alıyor. Her yayınlandığında hala keyifle ve kahkahayla izlenen Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Bu akşam Show TV’de yayınlanacak olan film hakkında merak edilenleri derledik.

    takvim.com.tr
    Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler?

    Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeşilçam filmi denilince akla ilk gelenlerden biri olan eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosu ile büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği film bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Herkese neşeli anlar yaşatacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    ÇÖPÇÜLER KRALI FİLM KONUSU NEDİR?

    Dönemin başarılı çalışmalarından Çöpçüler Kralı filmi konusu: Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.

    Hacere aşık olan zabıta memuru ,annesinin tepkisiyle karşılaşır.Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacere aşıktır ama parası yoktur.Bir gün yalnışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

    ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal

    Şener Şen

    Ayşen Gruda

    İhsan Yüce

    Erdal Özyağcılar

    Türker Tekin

        İlyas Salman

        Nejat Gürçen

        İhsan Bilsev

        Muadelet Tibet

        Salih Sarıkaya

        Nezahat Tanyeri

        Nermin Özses

        Ertuğrul Bilda

        Selim Naşit

        ÇÖPÇÜLER KRALI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Arzu Film'in yapımcı şirket olarak izleyenle buluşan film Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi.
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        Haberler Televizyon Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı film konusu nedir? Çöpçüler Kralı ne zaman, nerede çekildi?
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