Masterchef'ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı! Hüngür hüngür ağlayan Şükrü Özsarı hakkında Emir Elidemir gerçeği meğer... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'e yarışmacılar torpille mi geliyor? Bugüne kadar pek çok yarışmacının farklı farklı yerlerden Masterchef'le bağıntılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez özneler Masterchef 2021 Şükrü Özsarı ve Masterchef 2020 yarışmacısı Emir Elidemir. Masterchef'e beklenmedik bir şekilde veda eden Şükrü Özsarı bakın kim çıktı.
Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan Şükrü, yarışmaya veda etti.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Ünlü şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşayan Şükrü, "Hikayenin yarım kalmasını istemiyordum. Çok ciddi mental sorunlar yaşıyordum. Bir sene önce yoğun bir depresyon yaşadım ama beni çok derinden etkileyen bir olaydı. Şu an sevdiklerimden uzak kalamıyorum. Bu bana ızdırap veriyor. Bu beni son zamanlarda biraz agresifleştirdi. Bugün buraya gelirken de elenmeyi hiç düşünmemiştim. Annem burada olmamı çok istemişti.