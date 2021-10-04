Masterchef'ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı! Hüngür hüngür ağlayan Şükrü Özsarı hakkında Emir Elidemir gerçeği meğer...

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Ünlü şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşayan Şükrü, "Hikayenin yarım kalmasını istemiyordum. Çok ciddi mental sorunlar yaşıyordum. Bir sene önce yoğun bir depresyon yaşadım ama beni çok derinden etkileyen bir olaydı. Şu an sevdiklerimden uzak kalamıyorum. Bu bana ızdırap veriyor. Bu beni son zamanlarda biraz agresifleştirdi. Bugün buraya gelirken de elenmeyi hiç düşünmemiştim. Annem burada olmamı çok istemişti.