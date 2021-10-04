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    • Magazin
    • 04.10.2021 10:30
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    • 04.10.2021 10:30
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    Masterchef'ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı! Hüngür hüngür ağlayan Şükrü Özsarı hakkında Emir Elidemir gerçeği meğer...

    Masterchef 2021 yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şefi olmak için yoğun bir rekabetine giren yarışmacılar hem yarışmada kalma hem de en iyi yemeği yapmak için ter döküyor. Bu sezonun favori isimlerinden biri olan Şükrü Özsarı, Masterchef'e sürpriz bir şekilde veda etti. Yarışmanın favori isimlerinden biri olan Şükrü Özsarı'nın beklenmedik vedası sonrası herkes hakkındaki tüm detayları merak ediyor. Ancak gelin görün herkesi şaşırtan bir gerçek ve fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğrafın kahramanlarından biri de geçen sezon yarışmacılarından Emir Elidemir. İşte detaylar...

    Masterchef’ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı!

    Masterchef'ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı! Hüngür hüngür ağlayan Şükrü Özsarı hakkında Emir Elidemir gerçeği meğer... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef'e yarışmacılar torpille mi geliyor? Bugüne kadar pek çok yarışmacının farklı farklı yerlerden Masterchef'le bağıntılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez özneler Masterchef 2021 Şükrü Özsarı ve Masterchef 2020 yarışmacısı Emir Elidemir. Masterchef'e beklenmedik bir şekilde veda eden Şükrü Özsarı bakın kim çıktı.

    Mustafa, Şükrü ve Ateş arasında en az başarılı tabağı yapan Şükrü, yarışmaya veda etti.

    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

    Ünlü şeflerle konuşurken duygusal anlar yaşayan Şükrü, "Hikayenin yarım kalmasını istemiyordum. Çok ciddi mental sorunlar yaşıyordum. Bir sene önce yoğun bir depresyon yaşadım ama beni çok derinden etkileyen bir olaydı. Şu an sevdiklerimden uzak kalamıyorum. Bu bana ızdırap veriyor. Bu beni son zamanlarda biraz agresifleştirdi. Bugün buraya gelirken de elenmeyi hiç düşünmemiştim. Annem burada olmamı çok istemişti.

        Sürekli güçlü durmaya çalışıyorum ama içeride bazı sorunlar yaşanıyor. Ben buradan tüm mental sorunlar yaşayan insanlara yalnız olmadıklarını söylemek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kurabiyecisi olmak için çabalayacağım. Annem üzülmesin" dedi.

        MASTERCHEF ŞÜKRÜ ÖZSARI KİMDİR?

        Şükrü Özsarı, 28 yaşında ve yarışmaya İzmir'den yarışmaya katılıyor. Şükrü Özsarı, Masterchef yarışmasında adını duyuran, alanında eğitimli bir aşçıdır. Yarışmaya sürpriz bir şekilde veda eden Masterchef Şükrü, hem jürinin hem de izleyicilerin beğenisini topladı.

        Bir erkek kardeşi ve bir ablası olan Özsarı'nın en büyük destekçisi ise ailesi ve yakınları. Özellikle sıkı bir Masterchef izleyicisi olan ablası, kardeşinin yarışmaya katılması için yönlendirmiş.

            Öte yandan Şükrü Özsarı hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

            Bir dönem Fransa'da çalışan Şükrü Özsarı'nın Lyon'da geçen sezonun iddiaları yarışmacılarından Emir Elidemir'le olan karesi ortaya çıktı.

            Emir Elidemir ve Şükrü Özsarı'nın arkadaşlığı akıllara 'Masterchef'te torpil mi var?' sorularını bir kere daha getirdi.
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            Haberler Magazin Masterchef'ten elenen Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı! Hüngür hüngür ağlayan Şükrü Özsarı hakkında Emir Elidemir gerçeği meğer...
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