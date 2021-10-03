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    • Televizyon
    • 03.10.2021 13:16
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    • 03.10.2021 13:16
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    Arabesk film konusu nedir? Arabesk oyuncuları kimler? Arabesk filmi kaç yılında, ne zaman, nerede çekildi?

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Arabesk film konusu nedir? Arabesk oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılır oldu. Yeşilçam’ın damga vuran filmlerinden biri olan başrollerinde Şener Şen ve Müjde Ar’ın yer aldığı film yıllar önce çekilmiş olsa da televizyonda her yayınlandığında ilgiyle izleniyor. Bugün Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Arabesk filmi kaç yılında, nerede çekildi? İşte Arabesk filmi hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Arabesk film konusu nedir?

    Arabesk film konusu nedir? Arabesk oyuncuları kimler? Arabesk filmi kaç yılında, ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk absürt komedi olarak nitelendirilen Arabesk filmi bugün ekranlara gelecek ve bilgileri unutan izleyiciler filmde çalan müzikler, oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    ARABESK FİLM KONUSU NEDİR?

    Ağa kızı Müjde (Müjde Ar),küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.

    ARABESK OYUNCULARI KİMLER?

    Müjde Ar - Müjde
    Şener Şen - Şener
    Necati Bilgiç - Kaya
    Uğur Yücel -Gazinocular Kralı
    Üstün Asutay -Ağa
    Kadir Savun
    Candan Sabuncu
    Doğu Erkan
    Rasim Öztekin
    Orhan Çağman - Zurnacı
    Tarık Papuççuoğlu -İsmail

        NEREDE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Arabesk, 1988 yılı yapımı Türk filmi. Absürt komedi olarak nitelendirilebilecek bu film Ertem Eğilmez'in son filmidir. Şubat 1989'da gösterime girmiştir.

        ARABESK FİLMİ MÜZİKLERİ

        Besteciler Attilla Özdemiroğlu ve Aysel Gürel'dir.

        Pembe Sevda

        Hadi Canım Şipşak

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        Haberler Televizyon Arabesk film konusu nedir? Arabesk oyuncuları kimler? Arabesk filmi kaç yılında, ne zaman, nerede çekildi?
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