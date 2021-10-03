Arabesk film konusu nedir? Arabesk oyuncuları kimler? Arabesk filmi kaç yılında, ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk absürt komedi olarak nitelendirilen Arabesk filmi bugün ekranlara gelecek ve bilgileri unutan izleyiciler filmde çalan müzikler, oyuncu kadrosu ve konusu hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar...
ARABESK FİLM KONUSU NEDİR?
Ağa kızı Müjde (Müjde Ar),küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e (Şener Şen) varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın (Necati Bilgiç) kötülükleriyle karşılaşırlar.
ARABESK OYUNCULARI KİMLER?
Müjde Ar - Müjde
Şener Şen - Şener
Necati Bilgiç - Kaya
Uğur Yücel -Gazinocular Kralı
Üstün Asutay -Ağa
Kadir Savun
Candan Sabuncu
Doğu Erkan
Rasim Öztekin
Orhan Çağman - Zurnacı
Tarık Papuççuoğlu -İsmail