O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? TV8 yayın akışı

TV8 ekranlarında her yıl merakla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yeni sezon için heyecan sona eriyor. Yayıncı kuruluş TV8 tarafından yapılan açıklamada, O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 2 Ekim TV8 yayın akışına dair bilgiler...

O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen yarışma programı 2 Ekim Cumartesi yani bugün yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

İşte O Ses Türkiye juri üyeleri;