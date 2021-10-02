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    • 02.10.2021 19:19
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    O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? TV8 yayın akışı

    TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezonu merakla bekleyen seyirciler yayın tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 2 Ekim TV8 yayın akışı

    O Ses Türkiye juri üyeleri kimler?

    TV8 ekranlarında her yıl merakla takip edilen yarışma programı O Ses Türkiye'de yeni sezon için heyecan sona eriyor. Yayıncı kuruluş TV8 tarafından yapılan açıklamada, O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 2 Ekim TV8 yayın akışına dair bilgiler...

    O SES TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    O Ses Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu. Sevilen yarışma programı 2 Ekim Cumartesi yani bugün yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

    İşte O Ses Türkiye juri üyeleri;

    MURAT BOZ

    BEYAZIT ÖZTÜRK
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        Haberler Televizyon O Ses Türkiye juri üyeleri kimler? 2021 O Ses Türkiye yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlıyor? TV8 yayın akışı
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