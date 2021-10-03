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    • 03.10.2021 09:43
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    • 03.10.2021 09:43
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    Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı! Gülben’den şoke edici bir itiraf! Eve büyük bir telaş düşüyor, Neriman ne yapacak!

    Salı akşamları TRT 1’de ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu bomba gibi başladı ve Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı da yayınlandı. Heyecanın dozunu daha da arttıran fragmanda Gülben’den şoke edici bir itiraf geliyor ve bu duruma en çok Neriman şaşırıyor, bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu oldu. Eve düşen telaş sonrasında Gülben isteğine kavuşabilecek mi? Masumlar Apartmanı yeni bölümde Han ise babasının söylediği bazı sözlerin altından eziliyor. Masumlar Apartmanı 41. bölümde yaşanacak gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz. Ortalık karışacak!

    takvim.com.tr
    Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı!

    Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izleniyor ve son bölümde heyecanın dozu daha da arttı. Hikmet'in fenalaşması ve yığılma anı herkesi korkuturken sağlığının düzelip düzelmediği merak ediliyordu ve yayınlanan yeni fragmanla bunun cevabı belli oldu. Masumlar Apartmanı 41.bölümde şok edici gelişmeler yaşanmaya devam edecek, özellikle Gülben'in söyledikleri Neriman'i derinden etkileyecek. Peki bu konudaki tepkisi ne olacak? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde yaşanacaklar…

    MASUMLAR APARTMANI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.

    Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir

    Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.

    Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.

    Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

        Yaşananlardan sonra Safiye, eve bir başkasının girmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Evdekileri Rüya'nın getirdiği mikroplardan korumak adına radikal bir önlem alır.

        Safiye çaresizlik içinde çırpınırken ev halkı durumu düzeltmek için bu sefer farklı bir yol izler. Esat, Gülben'e sürpriz bir ziyaretçi getirir. Han ise yeniden kendi dünyasına saklanmayı seçer.

        Ancak artık otelden ayrılma vakti gelmiştir. Rüya sadece Han'ı değil, ailesini de yakından gözlemlemektedir. O sırada yaşanan bir gelişme, olayların seyrini değiştirir.
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        Haberler Televizyon Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı! Gülben’den şoke edici bir itiraf! Eve büyük bir telaş düşüyor, Neriman ne yapacak!
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