Masumlar Apartmanı 41. bölüm fragmanı! Gülben’den şoke edici bir itiraf! Eve büyük bir telaş düşüyor, Neriman ne yapacak!

Masumlar Apartmanı her Salı heyecanla izleniyor ve son bölümde heyecanın dozu daha da arttı. Hikmet'in fenalaşması ve yığılma anı herkesi korkuturken sağlığının düzelip düzelmediği merak ediliyordu ve yayınlanan yeni fragmanla bunun cevabı belli oldu. Masumlar Apartmanı 41.bölümde şok edici gelişmeler yaşanmaya devam edecek, özellikle Gülben'in söyledikleri Neriman'i derinden etkileyecek. Peki bu konudaki tepkisi ne olacak? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölümde yaşanacaklar…
MASUMLAR APARTMANI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kardeşler, babalarını kaybetme korkusuyla sarsılırken bir yandan da Han'a ulaşamamanın çaresizliği içinde boğulurlar.
Gülben ve Neriman hastanede endişeli bekleyişlerini sürdürürken evdeki Safiye'ye destek hiç beklemediği birinden gelir
Sonunda Han'a haber ulaşır ancak Han yine kendisinden beklenen tepkiyi vermez. Neriman'ın okula kayıt yaptırmadığını bilen Rüya bu konuda da ipleri eline alır.
Bir yandan da Han ve Anıl'a kendini kabul ettirmek için her yolu denemeye devam eder. Safiye başındaki sorunlarla ve korkularıyla boğuşurken gelen bir telefonla yeniden ayağa kalkar.
Han'ın, bütün olanlardan sonra artık onları yalnız bırakmaya dayanamayıp döneceğine dair umudunu koruyan Gülben, onunla konuşmaya gittiğinde gerçeklerle yüzleşir ve radikal bir adım atar. Eve döndüğündeyse onu büyük bir sürpriz beklemektedir.