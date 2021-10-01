Venom 2 Zehirli Öfke karakterleri, oyuncuları kimdir? Venom 2 Türkiye vizyon tarihi! Venom Let There Be Carnage 2 ne zaman çıkacak?

Venom serisinin ikinci filmi Let There Be Carnage 2'nin vizyona gireceği tarih bir hayli merak ediliyor. Ünlü oyuncu Tom Hardy'nin Venom karakterini canlandıracağı serinin ikincisi heyecanla bekleniyor. Peki Venom Let There Be Carnage 2 ne zaman çıkacak? Venom Let There Be Carnage ne demek? Venom Let There Be Carnage 2 oyuncuları, karakterleri kimlerdir? Venom 2 konusu ne? İşte Let There Be Carnage 2 fragmanı ve Venom 2 Türkiye vizyon tarihi!
VENOM LET THERE BE CARGANE 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Venom Let There Be Carnage 2 filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vizyona 17 Mayıs 2021 tarihinde girecekti. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Daha sonra filmin resmi çıkış tarihi 1 Ekim 2021 olarak belirlendi.
VENOM 2 ZEHİRLİ ÖFKE TÜRKİYE VİZYONA GİRİŞ TARİHİ!
Türkçesi Zehirli Öfke olan Venom serisinin ikinci filmi Let There Be Carnage, Türkiye'de 8 Ekim 2021 tarihinde vizyona girecek.
VENOM 2 KARAKTERLERİ, OYUNCULARI KİMLER?
Venom Let There Be Carnage 2 filminde Venom ve Eddie Brock karakterlerini Tom Hardy canlandıracak.
Cletus Kasady ve Carnage karakterlerini ise Hollywood'un ünlü ismi Woody Harrelson oynayacak.
Michelle Williams, Anne Weying rolüyle Eddie Brock'un yani Tom Hardy'nin eski nişanlısı, Naomie Harris, Shriek rolüyle Cletus Kasady'nin aşık olduğu kişi rollerini canlandıracak.
Bunların yanı sıra Stephen Graham, Sean Delaney, Reid Scott gibi isimler de filmde rol alan isimler arasında yer alıyor.
VENOM 2'NİN KONUSU NEDİR?
Venom 2 Zehirli Öfke filminin konusu da çok merak ediliyor. Çizgi romanlarda Carnage karakteri ilk kez The Amazing Spider-Man ile ortaya çıkmıştı. Woody Harrelson'ın canlandırdığı Carnage, Türkçe adıyla Kandöken olarak bilinmektedir. Tom Hardy'nin canlandırdığı Venom'un çok daha karanlık versiyonu olarak yaratılan Carnage, psikopat, yani duygulara sahip olmadığı biliniyor.
Bu nedenle büyükannesini iterek öldürdüğü, annesinin köpeğine işkence ettiği, gönderildiği çocuk esirgeme kurumunun müdürünü öldürdüğü gibi çocukluk detaylarına çizgi romanlarda yer veriliyor. Sonunda bir seri katile dönüşen Kasady, Eddie Brock ile aynı hapishaneye atılır. Brock'tan kopan bir symbiote parçasının Kasady'ye tutunması sonucu da ortaya süper kötü kahraman Carnage çıkar.
Cizgi roman evreninde Carnage o kadar güçlüdür ki, Spiderman onu yenmeyi başaramadığı için Venom ile işbirliği yapar. Ayrıca Tom Hardy'nin, Ağustos 2018'de üçüncü bir Venom filminde rol alması için imza attığını doğrulamasının ardından vizyona girmesi beklenen Spider-Man: No Way Home filminden sonra Venom'un 3. filmiyle birleşebileceği iddiaları bulunmakta.