Yemekteyiz Olena kimdir? Olena Melnichuk Evleneceksen Gel’e katıldı mı? Kaç yaşında, nereli, kiminle evli?

Sivas gelini oldu. 3 ve 1 yaşlarında iki kızı bulunuyor, şu an boşanma sürecinde olduğunu söyledi. Türk yemeklerine hakim. Türkiye'de yaşıyor. Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Bunun dışında Ayla Algan ile çalıştı. Oyunculuk deneyimi de var. Nişantaşı Valikonağı üzerinde 1 Ekim'de kendi güzellik merkezini açıyor.

OLENA MELNİCHUK EVLENECEKSEN GEL'E KATILDI MI?

Rakiplerinden Duygu Karakaş'ın yarışacağı Ukraynalı Olena daha önce adını Evleneceksen Gel'da duyurdu. Uğur Arslan ve Seda Sayan'ın sunduğu programa katılan güzel yarışmacı, zaman zaman talip oldu bazen de kendisi ile evlenmek isteyenleri dinledi. O dönem adından sıkça söz ettirmeyi başardı.