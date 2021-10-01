Netflix AŞK 101 yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Final mi yaptı? AŞK 101 hangi lisede çekiliyor?

Dizi ve film severler tarafından AŞK 101 hangi lisede çekiliyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye yapımı dizilerinden biri olan ve ilgiyle izlenen AŞK 101 2. sezonu 30 Eylül'de Netflix üzerinden sevenleriyle buluştu. Peki bu sezonu ile final mi yapacak yoksa üçüncüsü çekilecek mi? Dizide görülen lise nerede, ismi nedir? Netflix AŞK 101 yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?