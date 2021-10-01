Netflix AŞK 101 yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Final mi yaptı? AŞK 101 hangi lisede çekiliyor?

Dizi ve film severler tarafından AŞK 101 hangi lisede çekiliyor? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye yapımı dizilerinden biri olan ve ilgiyle izlenen AŞK 101 2. sezonu 30 Eylül'de Netflix üzerinden sevenleriyle buluştu. Peki bu sezonu ile final mi yapacak yoksa üçüncüsü çekilecek mi? Dizide görülen lise nerede, ismi nedir? Netflix AŞK 101 yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?
AŞK 101 HANGİ LİSEDE ÇEKİLİYOR?
Aşk 101 ikinci sezonu 30 Eylül 2021 günü başladı. Aşk 101 dizisi İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Maçka Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti.
AŞK 101 OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?
Aşk 101'nin 2. sezonunda Buğra Gürsoy, Tuba Ünsal, Ece Yüksel diziye dahil oldu. İşte Aşk 102 oyuncu kadrosu;
Kubilay Aka – Kerem
Kaan Urgancıoğlu – Kemal
Alina Boz – Eda
Pınar Deniz – Burcu