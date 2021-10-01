Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 1 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da elenen isim...

1 EKİM CUMA PUAN DURUMU

Büşra: 5

Yeşim: 22

Aslıhan: 9

Yaren: 23

27 EYLÜL - 1 EKİM HAFTALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Yaren: 93

Aslıhan: 88

Büşra: 25

Yeşim: 71

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI, BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen isim belli oldu. 1 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci Yaren oldu. Yaren çeyrek altını kazanan isim oldu. Günün sonuncusu ise Büşra oldu.

30 EYLÜL PERŞEMBE NELER OLDU?

30 Eylül Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi Yaren oldu. Yaren 6. çeyrek altını kapmayı başardı. Yarışmacının eski gelini Yağnur'un yerine son günlerde Yaren diğer yarışmacılara kök söktürüyor. İşte 30 Eylül puan durumu;

Aslıhan: 17

Yaren: 19

Büşra: 9

Yeşim: 12

GELİNİM MUTFAKTA BÜŞRA YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

24 Eylül Cuma günü yarışmaya dahil olan Büşra Yılmaz Aslen Adanalı'dır. 5 yıllık evli olan Yılmaz'ın iki çocuğu bulunuyor. 1998 doğumlu olan genç yarışmacı 33 yaşındaki bekar görümcesi ile birlikte Adana'da yaşıyor.

GELİNİM MUTFAKTA YEŞİM ÖKSÜZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?

8 Aralık 1991 Adıyaman doğumlu olan Yeşim Öksüz şu anda 29 yaşındadır. 2017 yılında dünyaevine giren yarışmacının 2.5 yaşında da bir oğlu vardır. Yeşim Öksüz yay burcudur ve koyu bir Fenerbahçelidir. Tiyatro ve oyunculuk eğitimi alarak kendisini geliştirmiştir. Alya Algan ve Barış Yöş gibi isimlerle çalışma fırsatı bulmuştur.