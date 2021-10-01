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    • 01.10.2021 22:33
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    • 01.10.2021 22:51
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    Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?

    Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlamasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?" sorusuna yanıt arıyor. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan soruların yanıtları merak ediliyor.

    Hangi ülkede bir adam 2000’de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013’e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?

    Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlamasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlamasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?

    A: Hindistan

    B: ABD

    C: Rusya

    D: Meksika

    Doğru cevap: B: ABD

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    Haberler Televizyon Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?
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