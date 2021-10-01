Hangi ülkede bir adam 2000’de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış ve 2013’e kadar kimse gelip onu tutuklamamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'de "Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlamasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Soru hakkındaki detayları öğrenmek isteyen izleyiciler son anlarda araştırmalar yapıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi ülkede bir adam 2000'de silahlı soygun suçundan 13 yıl hapis cezası almış, kendisi hatırlamasına rağmen 2013'e kadar kimse gelip onu tutuklamamış, bu arada iki kez evlenmiş ve çocukları olmuştur?

A: Hindistan

B: ABD

C: Rusya

D: Meksika

Doğru cevap: B: ABD