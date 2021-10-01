Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? İlayda Alişan kimdir? Süveyda'nın hastalığı ne? Tek boynuzlu at...

Kırmızı Oda'nın Süveyda'sı İlayda Alişan 45. bölümde hem ağladı, hem ağlattı. Sevilen dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan başarılı oyuncu canlandırdığı Süveyda karakteriyle mest etti. Dizide küçük yaşta yaşadığı ağır travmalar nedeniyle hırsızlığa başlayan Süveyda'nın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Süveyda'nın hikayesi ne, başına ne geldi? Süveyda'nın hastalığı ne? İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Tek boynuzlu atın hikayesi ne? İşte İlayda Alişan'ın hayat verdiği Süveyda hakkında merak edilenler...

KIRMIZI ODA SÜVEYDA'NIN HİKAYESİ NE, BAŞINA NE GELDİ?

Süveyda annesinin zoru ile Kırmızı Oda'ya girer. Annesi önce kızının başına gelenleri anlatmaz. Sadece Süveyda'nın sık sık hırsızlık yaptığını söyler. Daha sonraki sahnelerde Süveyda içini açmaya başlar. En sonunda da küçükken bir gece evden kaçtığı sırada bir erkek tarafından tacize uğradığı ortaya çıkar. Bu travmayı atlatamayan Süveyda'da hastalık ortaya çıkar.

Öte yandan Süveyda'nın üvey evlat olduğu ortaya çıkar. Annesi ve babasının onu henüz bebekken eve getirdiği ardından da gerçeği hiç söylemediği öğrenilir.