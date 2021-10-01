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    • 01.10.2021 13:55
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    Dedemin Fişi filmi nerede, hangi ilde çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları kimdir? Dedemin Fişi filmi konusu ne?

    Dedemin Fişi filmi hakkında araştırmalar başladı. Akşam kuşağı izleyicileri bugün Star TV'de ekrana gelecek 'Dedemin Fişi' filmi hakkında araştırmalara başladı. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Dedemin Fişi filminin başrollerinde Ali Sunal, Onur Buldu, Doğa Rutkay gibi isimler yer alıyor. Filmde bir ailenin miras serüvenini konu alıyor. Peki, Dedemin Fişi filmi nerede, hangi ilde çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları kimdir? Dedemin Fişi filmi konusu ne? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Dedemin Fişi filmi nerede, hangi ilde çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları kimdir?

    Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturmuş olduğu Dedemin Fişi gösterime girmiş olduğu 2015 yılında izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Vakit zaman televizyonda da yayınlanan ve kahkahalarla izlenen Dedemin Fişi mevzusu ve oyuncuları merak edilerek gündemde araştırılmaya başlandı. İşte Dedemin Fişi hakkında bilgiler…

    EDEMİN FİŞİ OYUNCULARI KİMLER?

    Dedemin Fişi, yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun, senaristliğini Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin'in yaptığı ve hikâyesi Yılmaz Erdoğan'a ait olan; Güldür Güldür Ekibinden Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Uğur Bilgin'in yer aldığı ve yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 2015 yapımı komedi türü Türk Filmi. Filmin galası 20 Ocak 2016 tarihinde BKM Tiyatro'da yapılırken, sinema salonlarında 22 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi.

    Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
    Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
    Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
    Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
    Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
    Özge Borak - Nurgül Çirci
    Ayşen Gruda


    Aziz Aslan - Şinasi
    Onur Atilla - Vecdi Şimşir
    Doğa Rutkay - Pervin Kaya
    Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
    Erdem Yener - Bora Çirci
    Burak Topaloğlu - Ivan
    İrem Sak - Kader Çirci
    Kıvanç Baran Arslan - Rıza
    Özlem Tokaslan - Üzerlik
    Zeynep Kankonde - Semra

        DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alıyor.

        DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan "Dedemin Fişi" filminin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.
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