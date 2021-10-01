Dedemin Fişi filmi nerede, hangi ilde çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları kimdir? Dedemin Fişi filmi konusu ne?

Yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturmuş olduğu Dedemin Fişi gösterime girmiş olduğu 2015 yılında izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Vakit zaman televizyonda da yayınlanan ve kahkahalarla izlenen Dedemin Fişi mevzusu ve oyuncuları merak edilerek gündemde araştırılmaya başlandı. İşte Dedemin Fişi hakkında bilgiler…