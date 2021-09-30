Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 30.09.2021 20:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2021 20:49
    ABONE OL

    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 106. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle seçeneği...

    Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle!

    ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 106. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif edecek. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulacak. Bu doğrultuda da izleyiciler bölümün televizyonda yayınlandığı saatlerde Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor.

    İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm son bölüm izle linki;

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    FİKRET, DEMİR'İ BULMAK İÇİN SINIRI GEÇİYOR

    Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.

    Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

    ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR

    Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

        FEKELİ, MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

        Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır. Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle
            SON DAKİKA