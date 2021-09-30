Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi bu akşam Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20.00'de 106. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif edecek. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulacak. Bu doğrultuda da izleyiciler bölümün televizyonda yayınlandığı saatlerde Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor.
İşte Bir Zamanlar Çukurova 106. bölüm son bölüm izle linki;
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİKRET, DEMİR'İ BULMAK İÇİN SINIRI GEÇİYOR
Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.
Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir. Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.
ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR
Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur. Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.