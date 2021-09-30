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    • 30.09.2021 13:26
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    • 30.09.2021 13:31
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    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 30 Eylül ATV yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle!

    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? sorusu diziseverler tarafından araştırılıyor. 30 Eylül Perşembe ATV yayın akışı sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak merak ediliyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Perşembe günlerinin vazgeçilmez dizisini kaçırmak istemeyenler dizinin yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor. Dizinin 106. bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında detaylar ve canlı yayın ekranı haberimizde.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı?

    Yamanlar Konağı'nda yer yerinden oynayacak. 102. bölüm fragmanı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda yeni oyuncularla ekranlara geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte 30 Eylül Perşembe ATV yayın akışı ve ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı izleme ekranı ...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

    30 Eylül ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova dizisi de yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam saat 20:00'da 102. bölümüyle ekranlarda olacak. Aşağıdaki bağlantılardan ATV'nin canlı yayın ekranına ulaşıp diziyi tam saatinde full kesintisiz izleyebilirsiniz.

    ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN EKRANI

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 102. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYIN

    Dizinin yeni bölümünde Yamanlar Konağı karışıyor. Haberimizin devamında yeni bölümle neler olacağına ilişkin detayları öğrenebilirsiniz...

    ATV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
    01:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
    03:55 Akıncı

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

    Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

    Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur.

    Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

    Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır.

    Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.
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    Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 30 Eylül ATV yayın akışı: Bir Zamanlar Çukurova CANLI izle!
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