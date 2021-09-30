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    • 30.09.2021 17:05
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    Barbaroslar 3. bölüm canlı izle! TRT1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle

    TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat 20.00'de 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak, Baba Oruç ve İlyas’ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli’ye dönmeyi seçecek. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerinde olan İshak'ı Midilli’de büyük bir yüzleşme bekleyecek. İzleyiciler bölümün televizyonda yayınlandığı saatlerde Barbaroslar 3. bölüm canlı izle seçeneğini araştırıyor. İşte TRT1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle seçeneği

    Barbaroslar 3. bölüm canlı izle!

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam 3. bölümüyle izleyicilerini ağırlıyor. Barbaroslar 3. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Yeni bölümde Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de asla ihmal etmeyecek.

    İşte TRT1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle linki;

    Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

    BARBAROSLAR 3. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    TRT1 BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.

        Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

        Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler. Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?

        Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi?
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