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    • Magazin
    • 30.09.2021 11:23
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    • 30.09.2021 11:23
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    Squid Game ne demek? Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman çıkacak? Squid Game karakterleri kimdir?

    Squid Game dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu. Eylül ayında yayınlanan Squid Game ilk sezonuyla büyük bir kitleye ulaşmayı başardı. 1 hafta içinde izleyen kişilerden olumlu geri dönüşler alan dizi sosyal medya platformu Twitter'da Trend oldu. Bu gelişmelerin arkasından vatandaşlar ikinci sezon hakkında araştırmalara başladı. Peki, Squid Game ne demek? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konu hakkında tüm gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Squid Game ne demek? Squid Game 2. sezon 1. bölüm ne zaman çıkacak? Squid Game karakterleri kimdir?

    Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyanın çok konuşulan dizisi haline gelen Squid Game Twitter'da trend listesine girdi. İlk sezonu ile büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu için araştırmalar büyük bir hız kazandı. Peki, Squid Game ne demek? Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konu hakkında tüm gelişmeler!

    SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

    İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Yayına gireli henüz bir hafta olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    SQUİD GAME NE DEMEK?

    Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

        SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

        Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

        Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

        Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

        SQUİD GAME'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

        Park Hae-soo - Cho Sang-woo

        Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

        HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

        Oh Yeong-su Oh Il-nam

        Anupam Tripathi, Abdul Ali

        Heo Sung-tae Jang Deok-su

        Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
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