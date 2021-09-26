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    • 26.09.2021 14:42
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    TRT1 yayın akışı 26 Eylül 2021 Pazar! Teşkilat bu akşam var mı, saat kaçta? Teşkilat 2. sezon 1. bölüm izle CANLI!

    26 Eylül 2021 Pazar TRT1 yayın akışı bir hayli merak ediliyor. TRT1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın bugünkü yayın akışında olup olmadığı araştırılıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir izleyici kitlesi otuşturan dizi 3 ay önce sezon finali vermişti. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilirken müjdeli haber TRT1 yayın akışıyla duyuruldu. İşte Teşkilat bu akşam var mı, saat kaçta? sorularının yanıtları ve TRT1 yayın akışı ile Teşkilat 2. sezon 1. bölümü CANLI yayın izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    TRT1 yayın akışı 26 Eylül 2021 Pazar! Teşkilat bu akşam var mı?

    Her hafta Pazar günü yayınlanan TRT1 'in sevilen dizisi Teşkilat geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Son günlerde dizisinin yeni sezon fragmanları bir hayli ilgi çekti. 2.sezonun ne zaman yayınlanacağı merak edilirken pazar gününün gelmesiyle 26 Eylül 2021 Pazar TRT1 yayın akışı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Dizi severler Teşkilat bu akşam var mı, saat kaçta? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte TRT1 yayın akışı 26 Eylül 2021 Pazar, Teşkilat 2. sezon 1. bölüm izle CANLI!

    TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

    Sabırsızlıkla beklenen Teşkilat 2. sezonu bu akşam (26 Eylül 2021 Pazar) TRT 1 ekranlarında olacak. Bugünkü TRT 1 yayın akışında da görüldüğü üzere Teşkilat'ın 2. sezonu bugün saat 20:00'da başlayacak. TRT 1 Teşkilat 2. sezonu kaçırmadan full, kesintisiz, HD izlemek için canlı yayın linkine haberimizde yer verdik. Aşağıdaki bağlantıya tıklayara TRT 1 CANLI yayına geçiş yapabilirsiniz.

    TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE! (26 EYLÜL 2021 PAZAR)

    TEŞKİLAT 2. SEZON FULL, HD, KESİNTİSİZ İZLE!

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL 2021 PAZAR!

    08:35 Payitaht Abdülhamid

    11:50 Enine Boyuna

    13:05 Gizemli Tarih Troya

    14:10 Dünya Hali

    15:40 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    23:50 3'te 3

    TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI!

    Çağlar Ertuğrul - Serdar

    Deniz Baysal Yurtcu - Zehra

    Mesut Akusta - Mete Bey

    Ezgi Eyüboğlu - Ceren

    Tuncer Salman - Hakkı Dayı

    Ezgi Şenler - Pınar

    Mehmet Usta - Zayed Fadi

    Nihat Altınkaya - Hulki

    Serdar Yeğin - Uzay

    Ahmet Uğur Say - Gürcan

    Yavuz Bingöl - Adem Seyhan

        TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

        Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

        Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

        TEŞKİLAT DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILIYOR?

        Teşkilat dizisinin dikkat çeken operasyon sahneleri ve diğer çekimler de Ankara'da yapılıyor.

        15. BÖLÜM 1. FRAGMAN YAYINLANDI!
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        Haberler Televizyon TRT1 yayın akışı 26 Eylül 2021 Pazar! Teşkilat bu akşam var mı, saat kaçta? Teşkilat 2. sezon 1. bölüm izle CANLI!
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