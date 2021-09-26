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    Star TV Benzemez Kimse Bize 2. bölüm full HD CANLI izle! Benzemez Kimse Bize yeni konukları: Şafak Sezer ve Kibariye...

    Benzemez Kimse Bize programının 2. bölümü bu akşam yayınlanacak. Her hafta pazar günü Star TV ekranlarına gelen fenomen programın bu akşamki konukları belli oldu. Geçtiğimiz hafta Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programa bu hafta ünlü oyuncu Şafak Sezer ve sanatçı Kibariye katılacak. Programı canlı izlemek isteyenler için Benzemez Kimse Bize Star TV canlı yayın linkine haberimizde yer verdik. Eğlenceli programı full, kesintisiz canlı izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Star TV Benzemez Kimse Bize yeni bölüm 2. bölüm full HD CANLI izle!

    Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize bu akşam yeni bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Geçtiğimiz Pazar günü ilk bölümü yayınlanan program milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Programın ilk konuğu Yıldız Tilbe sevilen parçalarını seslendirmiş ve izleyicilere doyumsuz bir gece yaşatmıştı. Bu akşamki konukları ise Şafak Sezer ve Kibariye olacak. Peki Benzemez Kimse Bize canlı nasıl izlenir? Star TV Benzemez Kimse Bize canlı izleme ekranı haberimizde! İşte Star TV Benzemez Kimse Bize 2. bölüm full HD CANLI izle! Benzemez Kimse Bize yeni bölüm CANLI YAYIN izle!

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    26 EYLÜL STAR TV CANLI İZLEME EKRANI

    STAR TV YAYIN AKIŞI 26 EYLÜL 2021 PAZAR

    08:45 Star Market
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Bir Demet Tiyatro
    15:45 En Güzel Bölüm
    16:00 Kiralık Aşk
    18:45 Star Haber
    20:00 Benzemez Kimse Sana

    KİBARİYE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Bahriye Tokmak ya da bilinen adıyla Kibariye (d. 10 Ağustos 1960, Manisa), Türk Arabesk-pop müzik şarkıcısı.

    Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Çingene kökenli Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu. Kibariye doğduğunda annesi ile babası henüz evlenmemiş ve bu nedenle nüfus kayıtlarına doğum tarihi daha sonra 1959 olarak geçti. 1981'de kayıtlardaki doğum tarihinin düzeltilmesi için mahkemeye başvurdu ve 1960 olarak değiştirildi. Ailede daha sonra 8 kardeşi oldu.

    Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

    Müzik kariyeri

    1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

    Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti.

    İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile atv'de devam etti. Star TV'de "Kibariye Show" ile ve son olarak TGRT'de yapılan program ile sona ererdi. Ardından 2011 yılı Ekim ayında Kanaltürk'te Kibariye isimli programa başladı. Kibariye'nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 ocak 2017 itibarı ile Fox tv'de "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

    Son olarak da atv'de yayınlanan Oryantal Star yarışmasında jürilik yapmıştır. 2016 yılında 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi' Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

    Özel Hayatı

    21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi. Ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında İkinci evliliğini Ali Küçükbalçık ile yapan Kibariye'nin bu evliliğinden Birgül adlı bir kızı vardır.

    Diskografi

    Albümleri

    Kimbilir (1981)

    Aşkın Adresi (1982)

    Gelin Ağıtı (1982)

    İşte Kibariye (1983)

    Hayat Merdiveni (1985)

    Kibariye (1986)

    Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

    Hançer (İyimserim) (1987)

    Sevmenin Bedeli (1987)

    Avustralya Konseri (1988)

    Arabesk'in Sultanı (1989)

    En Büyük Kibariye (1989)

    Aşk Çemberi (1990)

    Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

    Şarkılara Hayat Veren (1990)

    Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

    Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

    Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

    İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

    Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

    Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

    Filmografi

    Yıl Film Rol

    1981 Kimbilir Kibariye

    1987 Şen Sulukule Güler

    2000 Hayatım Roman Kendisi

    2002 Reyting Hamdi Konuk Oyuncu (TV Dizisi)

    2005 Çeşm-i Bülbül Bülbül (TV Dizisi)

    Hababam Sınıfı Üç Buçuk Müzik hocası Nuriye

        ŞAFAK SEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

        Şafak Sezer, 10 Ekim 1969 tarihinde Sincan, Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı.

        Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen'in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'yle birlikte rol aldı.

        Şafak Sezer'in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya'nın sunduğu "İner misin Çıkar mısın?" adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan "İner misin Çıkar mısın?"da Şafak Sezer birinci olmuştur
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