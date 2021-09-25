Kardeşlerim'de duygu dolu anlar! İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı

Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde hastaneye kaldırılan Oğulcan kurtulacak mı? İşte detaylar...

İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM

Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).