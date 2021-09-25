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    • 25.09.2021 17:46
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    • 25.09.2021 17:46
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    Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kim? 25 Eylül Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de hangi konuklar olacak? İşte fragman…

    Akşam saatlerine az bir zaman kala Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kim? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Kanal D’de Cumartesi akşamları yayınlanan ve her hafta farklı birbirinden güzel konuklarıyla ilgiyle izlenen programın yeni konuklarının ismi merak konusu oldu. Peki 25 Eylül Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler’de hangi konuklar olacak? Yeni bölüm fragmanı da yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bugünkü konuk isimleri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kim?

    Şarkılar Bizi Söyler bugünkü konukları kim? 25 Eylül Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'de hangi konuklar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Özellikle Türk Halk Müziği sevenler bu akşam çok eğlenecek ve birbirinden özel konukların kimler olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konuklarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    25 EYLÜL ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Her bölüm farklı bir sanatçının şarkılarının konu edinildiği programda bu hafta, Türk Halk Müziği Türküleri söyleniyor. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural oluyor.

    YILMAZ VURAL KİMDİR?

    1953'te Sakarya'da doğan Yılmaz Vural, ilk, orta ve lise eğitimini Sakarya'da bitirdi. 1975'te girdiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisini 1979'da ''iyi" not ortalaması ile bitiren Vural, aynı yıl katıldığı Futbol Uzmanlığı sınavını başarı ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini, Almanya'daki Deutsche Sporthochschule Köln'ün "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği" bölümünde 2010'da bitiren Yılmaz Vural, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    1970-1974 yıllarında amatör futbolcu olarak futbol hayatına başlayan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 3. Lig kulüplerinden Hacettepe ve Tekirdağspor'da forma giyen Yılmaz Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerini noktalayarak, antrenörlük hayatına başladı.

        BİRÇOK TAKIMDA GÖREV ALDI

        Yılmaz Vural, Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Bursaspor, Karşıyaka, Adanaspor, Gaziantepspor, Eskişehirspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Çanakkale Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Antalyaspor, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Konyaspor, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdman Yurdu, Osmanlıspor, Karabükspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Eskişehirspor ve en son da Akhisarspor takımlarını çalıştırdı.
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