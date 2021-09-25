Kardeşlerim 21. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim son bölüm izle! Akif’i şoke eden büyük sürpriz ne?

Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.