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    • 25.09.2021 19:55
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    • 25.09.2021 19:55
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    Kardeşlerim 21. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim son bölüm izle! Akif’i şoke eden büyük sürpriz ne?

    İzleyiciler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Kardeşlerim 21. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim son bölüm izle sorgulamalarını yapar oldu. ATV’de Cumartesi akşamları ekrana gelen ve ilk sezonuyla çok beğenilen dizinin yeni sezonu da yakın zamanda başladı ve bomba gibi gelişmelerle yine izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu akşam yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyenler için Kardeşlerim yeni bölüm linki haberimizde yer alıyor. Peki Akif’i şoke eden büyük sürpriz ne?

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 21. yeni bölüm CANLI izle!

    Kardeşlerim 21. yeni bölüm CANLI izle! Kardeşlerim son bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile yoğun ilgi görüyor. Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi bir giriş yapan Kardeşlerim dizinin yeni bölüm izleme linkini arayanlar haberimizin içerisinde bulabilir ve heyecan dolu sahneleri izleyebilir.

    KARDEŞLERİM 21. YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    "Yok oğlum ne ölmesi, sana bir şey olmaz"
    "Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

    Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir.

    Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur. Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar. Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

        KARDEŞLERİM KONUSU VE OYUNCULARI

        Kardeşlerim, hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesini konu ediyor.

        Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

        KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim dizisi Fatih'te ve birçok farklı ilçede de çekiliyor.
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