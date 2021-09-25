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    • Televizyon
    • 25.09.2021 16:36
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    • 25.09.2021 16:38
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    Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi?

    Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı komedi filmlerini çok sevenlerin her yayınlandığında keyifle izlediği Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam ekrana gelecek. Peki ne zaman ve nerede çekilmişti? İzleyicileri kahkahalara boğacak olan yerli komedi filmi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir?

    Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2015 yılında vizyona girdiğinde keyifle izlenen ve herkesi kahkahalara boğan film, televizyon ekranlarında yayınlandığında da aynı ilgiyle izleniyor. Bu akşam seyretmek isteyenler Düğün Dernek 2: Sünnet konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...

    DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

    Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

    DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NEDİR?

    Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir

    DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI KİMLER?

    Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
    Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
    Rasim Öztekin - İsmail
    Barış Yıldız - Muallim Saffet
    Devrim Yakut - Hatice
    Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
    İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
    Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
    Erdal Tosun - Deli Doktor
    Ayhan Taş - Doktor ve Leyla'nın babası
    Nükhet Duru - Kendisi

        Mustafa Keser - Kendisi
        Hakan Akın - Belediye Başkanı
        Jelena Bozic - Monica
        Deniz Erayvaz - Matias
        Juris Strenga - Leton Dede
        Zahide Yetiş - Doktor
        Ali İhsan Varol - Sünnetçi
        Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
        Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
        Arzu Oruç - Lobideki Kız
        Ferit Aktuğ - Komiser
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