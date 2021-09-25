Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir? Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kimler? Ne zaman, nerede çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 2015 yılında vizyona girdiğinde keyifle izlenen ve herkesi kahkahalara boğan film, televizyon ekranlarında yayınlandığında da aynı ilgiyle izleniyor. Bu akşam seyretmek isteyenler Düğün Dernek 2: Sünnet konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili bilgi edinmek istiyor. İşte detaylar...
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET KONUSU NEDİR?
Serinin ilk filminde oğlunu evlendiren İsmail, bu kez torununa sünnet yaptırmak istemektedir. İlk filmde olduğu gibi Fikret, Çetin ve İsmail başta olmak üzere tüm ekip toplanıp sünnet düğünü hazırlıklarına başlamaktadır. Bu düğün zamanla şehir çapında bir olaya dönüşmektedir
DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi