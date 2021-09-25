Kuruluş Osman yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı

AKSİYONU SU ALTINA TAŞIDI

Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.