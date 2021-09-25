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    • 25.09.2021 22:34
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    Kuruluş Osman yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı

    Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Kuruluş Osman'ın 3. sezon fragmanı geldi. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanında heyecan dorukta olacak. İşte merakla beklenen Kuruluş Osman'ın 3. sezon fragmanı...

    Kuruluş Osman 3. sezon fragmanı izle

    Üçüncü sezonunda yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile bomba gibi girmeye hazırlanan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ilk tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Kuruluş Osman' olacağının mesajını verdi.

    Tanıtımda İnegöl Tekfuru Nikola'nın Osman Bey'e karşı birlik çağrısı yaptığı bölgenin güçlü tekfurlarından Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses, Bilecik Tekfur Rogatus Laskaris ve uç bölgesinde dengeleri değiştirecek Katalan savaşçılarının yanı sıra, bu sezon hikayenin önemli bir parçası olacak Turgut Bey karakterine de yer verildi.

        AKSİYONU SU ALTINA TAŞIDI
        Tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri ise su altında çekilen nefes kesen aksiyon sahnesi oldu. Osman Bey'in su altında Bizans askerleriyle mücadele ettiği sahne dizinin takipçilerinden büyük övgü aldı.

        atv ekranında yakında başlayacak üçüncü sezon için geri sayım sürerken, 'Kuruluş Osman' çarpıcı hikayesi, sürpriz karakterlerle ekrana gelecek yeni oyuncuları ve göz kamaştıracak yeni dekorları ile tüm ezberleri alt üst etmeye hazırlanıyor.

        İŞTE 3. SEZONU FRAGMANI
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