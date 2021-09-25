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    • 25.09.2021 20:27
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    • 25.09.2021 20:27
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    Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? Yine fırtınalar estirecek...

    ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İlk iki sezonuyla reytingleri alt üst eden tarihi konulu dizi Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanıyordu. Eylül ayının sonlarına yaklaşırken birçok dizinin yeni sezon bölümleri yayın hayatına başlarken gözler Kuruluş Osman’a çevrildi ve fenomenları ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamasını sıklıkla yapar oldu. Bir yandan da heyecanlı bekleyişin yaşandığı Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı merak edildi.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

    Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi konusu ve nefes kesen sahneleri ile izleyicileri iki sezon boyunca ekrana kilitlemeyi başaran dizi yeni maceralarına yeni sezon ile başlayacak. Peki Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı sevenleriyle buluştu mu, yeni bölümler için tarih verildi mi?

    KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon fragmanı henüz yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak.

    KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

    Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

        BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

        Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, 34 yaşındadır. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlidir ve bir oğlu vardır. Mankenlik yaparak ekranlarda boy gösteren Özçivit daha sonra oyunculuğa başlamıştır.

        Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

        2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

        İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.

        Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? Yine fırtınalar estirecek...
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