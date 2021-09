Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? Yine fırtınalar estirecek...

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat veren Burak Özçivit, 34 yaşındadır. Kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evlidir ve bir oğlu vardır. Mankenlik yaparak ekranlarda boy gösteren Özçivit daha sonra oyunculuğa başlamıştır.

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.