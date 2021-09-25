Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman? Yine fırtınalar estirecek...

Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV Kuruluş Osman 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı tarihi konusu ve nefes kesen sahneleri ile izleyicileri iki sezon boyunca ekrana kilitlemeyi başaran dizi yeni maceralarına yeni sezon ile başlayacak. Peki Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı sevenleriyle buluştu mu, yeni bölümler için tarih verildi mi?
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon fragmanı henüz yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak ve haberimizin içeriğinde yer alacak.
KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon tarihi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.