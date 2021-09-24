Gelinim Mutfakta Hazal elendi mi, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Hazal ve kayınvalidesi Bedriye neden yok?

GELİNİM MUTFAKTA HAZAL VE KAYINVALİDESİ BEDRİYE NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'nın 24 Eylül Cuma günkü yeni bölümünde Hazal Hanım ve kaynanası Bedriye hanım yok.

Yayına bağlanan Hazal; "10 dakika önce öğrendim. Size çok kötü bir haberim var. Hiç konuşacak halde değilim. Adıyaman'a gidiyoruz ve dönüş tarihimiz belli değil. Dayanılması çok zor" dedi.

Canlı yayında Bedriye Hanım'da ailece Adıyaman'a gittiklerini, oğlunun hastalığı nedeniyle burada kalacaklarını söyledi. Bu nedenle iki yarışmacı programa veda etmiş oldu.