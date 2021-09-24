TV8 Kırmızı Oda yeni bölüm izleme ekranı! TV8 HD canlı yayın - Kırmızı Oda 44 bölüm full izle tek parça!

REZZAN'IN HİKAYESİ NEDİR?

Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizide Rezzan'ın hikayesinin "Cinini Çıkardım" bölümünden uyarlandığı öne sürüldü. Kitaptaki bu bölüme göre Rezzan'ın hastalığında büyük pay annesine ait. Annesi de şizofreni hastası olan Rezzan'ın bir ablası var, ancak henüz dizide yer almayan ablası annesinin baskılarına dayamayarak intihar etmişti.

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Rezzan'a hayat veren Nihal Yalçın 40 yaşındadır. 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.