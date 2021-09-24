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    • Magazin
    • 24.09.2021 17:40
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    • 24.09.2021 17:40
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    Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim?

    Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar akşam kuşağı izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Eyvah Eyvah 3 filmi, sinemada yayınlanmasının arkasından TV ekranlarında da zaman zaman yer aldı. Bugün Star TV ekranlarında yer alan Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim?

    Eyvah Eyvah 3 filmi konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Eyvah Eyvah 3 filminde Ata Demirer ve Firuzan karakteri ile Demet Akbağ eşlik ediyor. Bugün Star TV ekranlarında yer alan Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? İşte konu hakkında detaylar!

    EYVAH EYVAH 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

    Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 3 filmi, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi. Toplamda 32 milyondan fazla hasılat elde eden Eyvah Eyvah 3 filmi, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

    EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

    Babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da evlenen Hüseyin Badem'in mutluluğu, eşinin hamilelik haberinden sonra daha da artmıştır. Fakat Müjgân'la Hüseyin'in hayatı, maddi güçlüklerle mücadele ile geçiyor. Hüseyin daha çok para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmayı sürdürmektedir. Bu esnada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını adım adım çıkmaya başlamıştır.

        Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada yine bir araya gelmişlerdir: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

        Serinin önceki filmlerinden tanınan renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de tekrardan devam ediyor.

        EYVAH EYVAH 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?

        Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 3 filminde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Bozok, başrollerde yer alırken, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de bulunuyor.
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