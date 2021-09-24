Eyvah Eyvah 3 filmi konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği konusunda araştırmalar hız kazandı. Eyvah Eyvah 3 filminde Ata Demirer ve Firuzan karakteri ile Demet Akbağ eşlik ediyor. Bugün Star TV ekranlarında yer alan Eyvah Eyvah 3 filmi hakkında izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim? İşte konu hakkında detaylar!
EYVAH EYVAH 3 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Eyvah Eyvah 3 filmi, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi. Toplamda 32 milyondan fazla hasılat elde eden Eyvah Eyvah 3 filmi, Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.
EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU
Babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da evlenen Hüseyin Badem'in mutluluğu, eşinin hamilelik haberinden sonra daha da artmıştır. Fakat Müjgân'la Hüseyin'in hayatı, maddi güçlüklerle mücadele ile geçiyor. Hüseyin daha çok para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmayı sürdürmektedir. Bu esnada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını adım adım çıkmaya başlamıştır.