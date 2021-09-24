Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi, konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân'la da evlenen Hüseyin Badem'in mutluluğu, eşinin hamilelik haberinden sonra daha da artmıştır. Fakat Müjgân'la Hüseyin'in hayatı, maddi güçlüklerle mücadele ile geçiyor. Hüseyin daha çok para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmayı sürdürmektedir. Bu esnada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını adım adım çıkmaya başlamıştır.