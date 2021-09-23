Yargı 2. bölüm fragmanı! Ceylin hayatının şokunu yaşıyor! Yargı dizisinin yeni bölümde ortalık karışacak…

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin'e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz'a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.