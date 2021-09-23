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    • Televizyon
    • 23.09.2021 22:37
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    • 23.09.2021 22:37
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    Yargı 2. bölüm fragmanı! Ceylin hayatının şokunu yaşıyor! Yargı dizisinin yeni bölümde ortalık karışacak…

    Heyecan dolu ilk bölümün ardından Yargı 2. bölüm fragmanı da yayınlandı ve merakla izlenmeye başlandı. Kanal D’de yeni başlayan konusu ve oyuncularıyla izleyicilerden tam not alan dizinin yeni bölümü için heyecan dolu bekleyiş de başladı. Yargı dizisinin yeni bölümde ortalık karışacak, yayınlanan fragman heyecanın dozunu daha da arttırdı. Ceylin hayatının şokunu yaşarken kardeşinin katili olarak Çınar’ı suçlar. İşte Yargı dizisinin yeni bölümünde yaşanacaklar…

    takvim.com.tr
    Yargı 2. bölüm fragmanı!

    Dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Yargı 2. bölüm fragmanı araştırılır oldu. Kanal D'de ilk bölümüyle yayınlanan ve çok sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı ve izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Ceylin'in yeni bir karar vermek zorunda kalacağı Yargı dizinin yeni bölümünde yaşanacakları haberimizde bulabilirsiniz.

    YARGI 2. BÖLÜM FRAGMANI

    Acı çeken Ceylin kardeşinin ölümü için Çınar'ı suçlar. Ilgaz ise durumu kontrol altına almaya çalışır.

    YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin'e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz'a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?

    Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.

        YARGI DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

        Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

        Kaan Urgancıoğlu (Ilgaz), Pınar Deniz (Ceylin), Hüseyin Avni Danyal (Metin), Uğur Polat (Yekta), Mehmet Yılmaz Ak (Pars), Ali Seçkiner Alıcı (Zafer), Arda Anarat (Çınar), Ece Yüksel (İnci), Zeyno Eracar (Gül), Uğur Arslan (Eren), Onur Durmaz (Engin), Başak Gümülcinelioğlu (Neva), Pınar Çağlar Gençtürk (Aylin), Onur Özaydın (Osman), Özlem Çakar (Makbule), Zeynep Atılgan (Parla), Beren Nur Karadiş (Defne)
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        Haberler Televizyon Yargı 2. bölüm fragmanı! Ceylin hayatının şokunu yaşıyor! Yargı dizisinin yeni bölümde ortalık karışacak…
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