Yargı 2. bölüm fragmanı! Ceylin hayatının şokunu yaşıyor! Yargı dizisinin yeni bölümde ortalık karışacak…

Dizi severler tarafından gündemde yoğun bir şekilde Yargı 2. bölüm fragmanı araştırılır oldu. Kanal D'de ilk bölümüyle yayınlanan ve çok sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı büyük heyecan yarattı ve izlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Ceylin'in yeni bir karar vermek zorunda kalacağı Yargı dizinin yeni bölümünde yaşanacakları haberimizde bulabilirsiniz.
YARGI 2. BÖLÜM FRAGMANI
Acı çeken Ceylin kardeşinin ölümü için Çınar'ı suçlar. Ilgaz ise durumu kontrol altına almaya çalışır.
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ilgaz, kendisine bir cinayet vakası olarak getirilen; çöp konteynırında bulunan bir kadına ait cesedin, ailesine vurduğu sarsıcı darbeye hazırlıksız yakalanır. Kardeşi Çınar, bu dosyanın baş zanlısı olarak görülmektedir. Ilgaz'ın kardeşini kurtarmak için iyi bir avukata ihtiyacı vardır, bu yüzden zorlu bir kararın eşiğine gelir. Ceylin'e ait asla onaylamadığı özelliklerin hepsi, kardeşinin üzerine kapanacak demir parmaklıkların anahtarı gibidir onun için. Acaba Ceylin Ilgaz'a, baş etmek zorunda olduğu güçlüklerle dolu bu yolda yardım edecek midir?
Ceylin ve Ilgaz; buluşacaklarını hiç ummadıkları bu dönüm noktasında, bugüne kadar vazgeçilmez sandıkları doğrularını sorgularken; aynı zamanda kendilerini yüzmeyi bilmedikleri bir sırlar denizinde çırpınırken bulacaklardır.