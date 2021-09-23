Zuhal Topal dış ses kim? TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz dış ses kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TV8 ekranlarında yeni yayınlanmaya başlanan ve Zuhal Topal'in sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz yarışmasının dış sesi yüüz görünmediği için oldukça merak ediliyor. Kim olduğu, hayatına dair tüm bilgiler araştırılıyor, işte detaylar...
ZUHAL TOPAL'LA DIŞ SES KİM?
Aydoğan Temel, 1 Ocak 1966 tarihinde Bandırma'da doğmuştur.
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır.
1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapan Temel'in seslendirdiği karakterler genellikle kötü, sapık, komik, sorunlu adamlardır.
William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sıkça konuştuğu ünlüler arasında yer almaktadır.
Genellikle ekranlarda yer almayıp gizemli bir ses olarak kalan Aydoğan Temel, Uçankuş programında ekran karşısına çıkıp programın sunuculuğunu yapmıştır.
2010 yılında Atv'de yayınlanan 'Yalancısın Sen' isimli dizide rol almıştır.
Bunun yanı sıra, 2011 yılında vizyona giren 'Komik Bir Aşk Hikayesi' adlı sinema filminin senaryosunu yazan Temel, aynı zamanda filmde başrol olarak oynamıştır.