Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 23.09.2021 22:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.09.2021 22:01
    ABONE OL

    Barbaros kardeşler kimdir, isimleri nedir? Tarihte Barbaros kardeşlerin hikayesi nedir, neler yaşayıp ne zaman öldüler?

    TRT 1’in yeni dizisini severek izleyenler Barbaros kardeşler kimdir, isimleri nedir? Sorusunun yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Barbaroslar Akdeniz Kılıcı bu akşam 2. bölümü ile ekrana geldi, tarihi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile oldukça beğenilen dizinin karakteri ile ilgili bilgiler merak konusu oluyor. Peki Tarihte Barbaros kardeşlerin hikayesi nedir, neler yaşayıp ne zaman öldüler? Barbaros kardeşler hakkında tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Barbaros kardeşler kimdir, isimleri nedir?

    Barbaros kardeşler kimdir, isimleri nedir? Tarihte Barbaros kardeşlerin hikayesi nedir, neler yaşayıp ne zaman öldüler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. TRT 1'de Perşembe akşamları ekrana gelen ve geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle yayınlanınca ilgiyle izlenen Barbaroslar Akdeniz Kılıcı dizisindeki Barbaros kardeşlerin tarihteki yeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR?

    Barbaros kardeşler Oruç, Hızır ve İlyas Reistir.

    ORUÇ REİS KİMDİR?

    Oruç Reis (1470 veya 1474, Midilli Adası - 1518, Tilimsan), Osmanlı denizci. Barbaros Hayreddin Paşa'nın ağabeyidir. Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirip egemen olmuştur.Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde doğdu. Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462'de Midilli'nin fethine katılmış ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu oldu.

    İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumca'yı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenen Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi oldu. Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam'a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu'ya getiriyordu.

    Cezayir'in doğusunda, İspanya'nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan'ı elde eden Oruç Reis, İspanyollardan yardım alan Tlemsan emirine karşı, elde ettiği yerleri savundu. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etti. Yerli halkın ihanet etmesi üzerine, Cezayir'e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalıştı.

    Düşmanı yararak bir kısım leventleriyle birlikte ırmağı geçti. Ancak, yirmi kadar levendi, düşman tarafında kalmıştı. Oruç Reis, kurtulma ümîdi olmadığını bile bile, leventlerini yalnız bırakmamak için tekrar düşmanları arasına daldı. Nehri geçmeye çalışırken leventlerinin çoğu öldü. Tek kollu Oruç Reis, yanındaki son levendin de öldüğünü gördükten sonra, aldığı mızrak yarası sonucu öldü.

    Oruç Reis'in ölümünü İspanya Kralı'na ispatlamak isteyen İspanyollar cesedin başını keserek almışlar ve bal dolu bir torba içerisine koyarak İspanya'ya götürmüşlerdir. Bunu yapmalarının nedeni, birçok kereler Oruç Reis'le çatışmaya giren İspanyolların, onu öldürdüklerini İspanyol Kralı'na bildirmelerine rağmen bunların hiçbirinin doğru çıkmamasıdır.

    Oruç Reis'in başı kesik bedenini alan leventler onu Cezayir'e getirdiler ve Cezayir'in ulusal evliyalarından olan Sidi Abdurrahman'ın Kasbah'da bulunan Sidi Abdurrahman Camii yanındaki türbesine gömdüler. Bugün Oruç Reis ve Sidi Abdurrahman'ın birlikte yattıkları Cezayir Kasbah'daki bu türbe, Arapça öğrenen çocuklar için mahalle okulu olarak kullanılmaktadır.

    Oruç Reis'in 1518'de hayatını kaybettiğinde, kırk sekiz yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

        İLYAS REİS KİMDİR?

        İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür.

        İlyas Reis nasıl öldü: Ölümü hakkında çok fazla bilgi bulunmayan İlyas Reis'in tarih kaynaklarındaki bilgilere göre, Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürüldüğü yazmaktadır

        İSHAK REİS KİMDİR?

        İshak Reis, Türk denizciliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan Barbaros kardeşler içinde en büyüğüdür. İshak Reis'in tarihe damga vurmuş zaferlere imza atan Türk denizcileri arasında adı anılmaktadır. Akdeniz'de Türk denizciliğinin gelişmesini büyük katkılar sağlayan İshak Reis, Hızır Reis ve Oruç Reis, Osmanlı adına Kuzey Afrika'da toprak elde etmiştir. İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.İspanyollar'a karşı savaşarak Cezayir'i denetim altına almışlardır. İspanyollar'ın Araplarla birleşerek Cezayir'i geri almak üzere saldırdığı esnada İshak Reis Oruç Reis'le birlikte öldürülmüştür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fener 3 puanı aldı!
        Haberler Televizyon Barbaros kardeşler kimdir, isimleri nedir? Tarihte Barbaros kardeşlerin hikayesi nedir, neler yaşayıp ne zaman öldüler?
            SON DAKİKA