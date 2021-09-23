O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yeni jürileri kimler? O Ses Türkiye seçmeleri başladı mı?

"OĞUZHAN KOÇ'U O SES TÜRKİYE'YE YAKIŞTIRIYORUM"

Önceki gün kendi kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz. Hadise'yi O Ses Rap'te göreceğiz. O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" ifadelerini kullanmıştı.