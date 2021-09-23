O Ses Türkiye 2021 ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye yeni jürileri kimler? O Ses Türkiye seçmeleri başladı mı?

Bilindiği üzere yakın tarihte açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını belirterek, "Hadise'nin yerine yeni bir isim düşünüyoruz" demişti. Bu gelişmelerin arkasından O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürileri kimler? Soruları akıllara geldi. İşte yeni sezona dair tüm detaylar!
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
O Ses Türkiye'nin çekimlerine başlandı. Fakat yarışmanın ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Konya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
YENİ JÜRİLERDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ
Geçtiğimiz sezonun jüri üyeleri Murat Boz, Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk olurken bu sene jüri üyesinde flaş değişikliğe gidildi. Hadise'nin O Ses Rap'te jüri üyeliği yapmasının ardından O Ses Türkiye'nin kadrosunda değişiklikler yapıldı. Sette paylaşım yapan Acun Ilıcalı, yeni jüri üyeleri Murat Boz, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Oğuzhan Koç ile bir fotoğraf paylaştı.