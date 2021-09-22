Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Yeni sezon fragmanı…

Televizyon dizilerini yakından takip edenler Sadakatsiz niye yok, neden yayınlanmadı? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve ilk sezonunda ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu için nefesler tutuldu ve ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Bugün yayın akışında göremeyen izleyiciler Sadakatsiz 2. sezon ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Sorgulamasını yapıyor. Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı ve heyecanın dozunu daha da artırdı.
SADAKATSİZ NEDEN YOK? SADAKATSİZ YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz yeni sezonuyla 29 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.
Asya, Volkan ve Derin üçgeninde neler olacak?
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?