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    • Magazin
    • 24.09.2021 08:50
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    • 24.09.2021 08:50
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    EDHO 200. bölüm fragmanı: En azılı düşmanını paket yapıp yolladı! Eşkıya'da ortalık karıştı! Biri bitmeden öteki başlıyor!

    6. sezon macerasını Haziran ayında tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezon amacıyla hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Dizide bu sezon bomba ilerlemeler peşi sıra yaşanacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor. Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. Tufan Reis rolüyle gönüllere taht kuran Hüseyin Avni Danyal'ın vedası izleyicileri sarsacak. İlyas karakterinin akıbeti ise muamma. Ozan Akbaba'nın 7 sezondur başarı ile canlandırdığı İlyas karakterinin senaryo gereği ölüp ölmeyeceği akıllarda konumunu koruyor.

    EDHO 200. bölüm fragmanı: En azılı düşmanını paket yapıp yolladı!

    Eşkıya'da ortalık karıştı Biri bitmeden öteki başlıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı amacıyla geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. EDHO 200. bölüm fragmanı amacıyla büyük bekleyiş devam ediyor ve gözler ATV ekranlarında fragmanın yayınlanacağı güne çevrildi. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu soru yeni sezon ilk bölümlerde netleşecek.

    İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA

    Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.

    İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

    Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

    UĞUR YÜCEL HAMLESİ

    Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.

        TUFAN REİS VEDA EDİYOR

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen ismi Hüseyin Avni Danyal'ın yeni adresi belli oldu. 7 sezon hazırlıklarını sürdüren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.

        Bilindiği üzere Hüseyin Avni Danyal Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda kadroya Tufan Reis karakteriyle katılmıştı. Sezon finali bölümünde ise Savaş'ın ölümünden sorumlu olan Tufan ve Hızır Reis tutuklanmıştı. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        DÜŞMANIYLA YÜZ YÜZE GELECEK

        Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

        Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.


        EDHO 7. YENİ SEZON YAYIN TARİHİ

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonun Ekim ayında başlaması bekleniyor.

        EDHO'NUN HAŞMET FAÇALI'SI TEŞKİLAT'TA!

        Uzun süre EDHO'da rol alan ünlü oyuncu Turgut Tunçalp, Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
        Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Haşmet Façalı rolünü canlandıran Turgut Tunçalp, Teşkilat'ın yeni sezonunda rol alacağını sette çekilen bir kareyle duyurdu.

            EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

            Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

            Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır.

            Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

            EDHO'YA SON VEDA EDEN İSİM...

            Haşmet Façalı ve kızı Didem Façalı diziye veda etti. Ardından EDHO'da bir veda daha yaşandı... Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren usta oyuncu Ali Sürmeli de EDHO'ya rol gereği veda etti.

            EDHO KONUSU NEDİR?

            Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?
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            Haberler Magazin EDHO 200. bölüm fragmanı: En azılı düşmanını paket yapıp yolladı! Eşkıya'da ortalık karıştı! Biri bitmeden öteki başlıyor!
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