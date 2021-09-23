EDHO 200. bölüm fragmanı: En azılı düşmanını paket yapıp yolladı! Eşkıya'da ortalık karıştı! Biri bitmeden öteki başlıyor!

Eşkıya'da ortalık karıştı Biri bitmeden öteki başlıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı amacıyla geri sayım başladı. Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. EDHO 200. bölüm fragmanı amacıyla büyük bekleyiş devam ediyor ve gözler ATV ekranlarında fragmanın yayınlanacağı güne çevrildi. EDHO'nun Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal yeni sezon kadrosunda yer almayacak. İlyas karakterinin geleceği ise şu an belirsizliğini korumaya devam ediyor. Bu soru yeni sezon ilk bölümlerde netleşecek.
İLYAS ÖLÜM İLE BURUN BURUNA
Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü. Hal böyle olunca İlyas Çakırbeyli'nin 7. sezonun ilk bölümlerinde nasıl veda edeceği heyecan yaratırken Eylül ayı heyecanla bekleniyor.
İlyas Çakırbeyli'nin EDHO'dan ayrıldığına dair henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.
Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) İlyas Çakırbeyli karakterini canlandıran Ozan Akbaba diziden ayrılıyor. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.
UĞUR YÜCEL HAMLESİ
Diziye yeni pek çok isim dahil olacak ve veda eden isimler herkesi şaşırtacak. 200. bölümüyle ekranlarda olacak olan projeye bu sezon Uğur Yücel'in dahil olacağı iddiası kulislerde kulaktan kulağa dolaşıyor.