Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan kimdir? Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?



Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Oyuncular:

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.