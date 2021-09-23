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    • 23.09.2021 21:28
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    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan kimdir? Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

    Dizi severler akşam saatlerinde yoğun bir şekilde Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan kimdir? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. TRT 1’de yeni başlayan konusu ve oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisindeki karakterlerin tarihte yer alıp almadığı, canlandıran oyuncuların hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri?

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Antuan kimdir?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Antuan kimdir? Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü bu akşam TRT 1'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor, peki dizideki dikkat çeken karakterlerden biri olan Antuan, Devrim Evin kimdir? İşte tüm bilgiler...

    BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI ANTUAN DEVRİM EVİN KİMDİR?

    11 Aralık 1978 Adıyaman doğumlu Devrim Evin Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji bölümünde bir yıl okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun olmuştur.

    2007 de Pontedera-İtalya'da fiziksel aksiyon ve vocal aksiyon eğitimi aldı dahası Devrim Evin 2008'de Holstebro-Danimarka'da fiziksel ve vokal aksiyon, Tadashi Suzuki Tekniği, Orixa Dansı ,tiyatro ve sokak gösterileri dramaturjisi ve montaj tekniği üzerine eğitim gördü.

    2009 Eylül ayında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Devrim Evin Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.

    Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Devrim Evin, Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmed karakteriyle karşımıza çıkmıştır.

    Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat vermektedir.

        BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

        Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

        Oyuncular:

        Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.
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