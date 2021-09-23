Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Antuan kimdir? Devrim Evin kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü bu akşam TRT 1'de yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor, peki dizideki dikkat çeken karakterlerden biri olan Antuan, Devrim Evin kimdir? İşte tüm bilgiler...
BARBAROS AKDENİZ'İN KILICI ANTUAN DEVRİM EVİN KİMDİR?
11 Aralık 1978 Adıyaman doğumlu Devrim Evin Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji bölümünde bir yıl okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümünden birincilikle mezun olmuştur.
2007 de Pontedera-İtalya'da fiziksel aksiyon ve vocal aksiyon eğitimi aldı dahası Devrim Evin 2008'de Holstebro-Danimarka'da fiziksel ve vokal aksiyon, Tadashi Suzuki Tekniği, Orixa Dansı ,tiyatro ve sokak gösterileri dramaturjisi ve montaj tekniği üzerine eğitim gördü.
2009 Eylül ayında başladığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam eden Devrim Evin Eskişehir Şehir Tiyatroları'na, 2005'te ise Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi.
Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Devrim Evin, Fetih 1453 filminde Fatih Sultan Mehmed karakteriyle karşımıza çıkmıştır.
Şimdilerde ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Antuan karakterine hayat vermektedir.