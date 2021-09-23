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    • 24.09.2021 09:23
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    Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle!

    Akşam saatlerinde dizi severler tarafından Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm CANLI izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. ATV’nin 3 sezondur ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova kadrosuna İbrahim Çelikkolu’u da ekleyerek 4.sezonuna bomba gibi başladı. Heyecan dolu sahneleriyle yine izleyicileri ekrana kilitleyen dizinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Peki Fekeli ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılacak mı?

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle!

    Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen dizi severler Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm CANLI izle araştırmalarını hızlandırdı. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu da oldukça heyecanlı başladı ve Hakan karakteri olayların seyrini değiştirecek. Peki Haminne Hakan'I tanıyacak mı, bütün planları suya düşecek mi? Fekeli diziye veda mı edecek? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı yayın izleme linki haberimizde yer alıyor.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanıyor

    Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

    Şirkette Betül, konakta Şermin terör estiriyor

    Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

    Fekeli'den Hakan'a 'hoşgeldin' yemeği

    Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

    Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırıyor

    Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

        BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Ümit'e doğrulttuğu silah ateş alınca dehşet içinde kalan Züleyha, konağa dönüp Fikret ve Fekeli'ye Ümit'i öldürdüğünü söyler. Artık Ümit'in hamile olmadığını da öğrenmiştir. Üçü beraber Ümit'i aramaya koyulurken olanı biteni uzaktan izleyen Hakan ise planını çoktan yapmıştır. Züleyha'nın Ümit'i vurduğu silahı koz olarak elinde tutmaya karar verir.

        Züleyha, Ümit'in Adnan'ı kaçırmasına içeriden birinin yardım ettiğini düşünür ve işbirlikçiyi aramaya başlar. Fekeli perişan haldeki Züleyha'ya bir hanımağa olduğunu hatırlatır. Fekeli'nin desteğiyle kendine gelen Züleyha, konak halkını etrafında toplayarak Yamanların gücünü bir kez daha gösterir. Şermin ve Betül, Züleyha'nın kolay kolay pes etmeyeceğini anlayıp ona karşı iyice bilenir.

        Züleyha ve Hakan ilk kez karşı karşıya gelir. Üstelik bu karşılaşma büyük bir olaya gebedir. Züleyha bu gizemli yabancının kim olduğunu merak ederken, Abdülkadir, Hakan'ın Züleyha'dan etkilendiğini fark eder. Bu sırada Züleyha'dan da vekalet alan Betül, Yaman Holding'de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Zaferine ulaştığını düşünen Betül'ün karşısına Hakan, Mert Kara adıyla dikilir ve yönetim kurulu toplantısında kendini şirketin hissedarı olarak tanıtır.
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        Haberler Televizyon Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle!
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