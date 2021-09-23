Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle | Bir Zamanlar Çukurova 105. bölüm full, tek parça izle!

Yeni bölümü internet üzerinden izlemek isteyen dizi severler Bir Zamanlar Çukurova 105. yeni bölüm CANLI izle araştırmalarını hızlandırdı. ATV'de Perşembe akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni sezonu da oldukça heyecanlı başladı ve Hakan karakteri olayların seyrini değiştirecek. Peki Haminne Hakan'I tanıyacak mı, bütün planları suya düşecek mi? Fekeli diziye veda mı edecek? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı yayın izleme linki haberimizde yer alıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 106. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakan, Züleyha'nın güvenini kazanıyor
Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir. Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar. Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.
Şirkette Betül, konakta Şermin terör estiriyor
Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir. Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.
Fekeli'den Hakan'a 'hoşgeldin' yemeği
Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır. Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir. Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.
Demir'in yüzüğü, Züleyha'yı yeniden umutlandırıyor
Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar. Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.