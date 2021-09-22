Esra Erol'da akılalmaz olay! Ahmet dini ve resmi nikahlı eşleriyle canlı yayında bir araya geldi detaylar izleyicileri çileden çıkardı

Hırsızlık iddiaları hakkında da konuşan Gülşah, "Köylere gidip, hırsızlık yapıyorduk. Köydeki bir kahveden iki tane tüp çaldırttı bana. Sonra başka bir yere daha gittik, orada da bana hırsızlık yaptırdı" dedi. Şiddet gördüğünü de dile getiren Gülşah, "Beni 75 yaşındaki adam sattı" iddiasıyla herkesi şoke etti.