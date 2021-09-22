Esra Erol'da akılalmaz olay! Ahmet dini ve resmi nikahlı eşleriyle canlı yayında bir araya geldi detaylar izleyicileri çileden çıkardı

Melahat Oruç, geçtiğimiz gün Esra Erol'da canlı yayınına katılarak %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma'nın evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet isimli şahsa kaçtığını ve resmi nikah kıydıklarını söyledi.
Melahat Hanım, Fatma'nın evliliği yürütecek biri olmadığını belirterek zorla tutulduğunu ileri sürdü. Melahat Hanım'ın kızının Ahmet, kaynanası, Ahmet'in dini nikahlı eşi ve çocuklarıyla kaldıklarını iddia etmesinin ardından Fatma, canlı yayına telefonla bağlandı.
Kaynanasıyla yaşadığını kabul eden Fatma, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını söyledi. Öte yandan Ahmet'in Fatma gibi zihinsel engeli bulunan dini nikahlı eşi Gülşah'ın çocukları bırakıp başka bir erkeğe kaçtığı iddia edildi.Fatma, 4.700 TL maaş aldığını, bu maaşı da kaynanası ve Ahmet'le çektiğini daha sonra da kaynanasına verdiğini söyledi.
ŞİDDET İDDİASI!
Programa Fatma ile ilgili ihbarlar geldi. Komşuları Fatma'nın şiddet gördüğünü belirtti. Ancak Fatma bu iddiaları yalanladı.