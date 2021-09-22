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    • 22.09.2021 20:19
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    Esra Erol'da akılalmaz olay! Ahmet dini ve resmi nikahlı eşleriyle canlı yayında bir araya geldi detaylar izleyicileri çileden çıkardı

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Melahat Oruç, %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma’nın sosyal medyada tanıştığı evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet isimli şahsa kaçtığını ve resmi nikah kıydıklarını belirterek Esra Erol’da programına başvurmuştu. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Melahat Hanım, bugünkü canlı yayında kızı Fatma, Ahmet ve Ahmet’in dini nikahlı eşi Gülşah ile bir araya geldi. Yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirirken Gülşah’ın anlattıkları dikkat çekti. İşte detaylar...

    Esra Erol’da akılalmaz olay!

    Melahat Oruç, geçtiğimiz gün Esra Erol'da canlı yayınına katılarak %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma'nın evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet isimli şahsa kaçtığını ve resmi nikah kıydıklarını söyledi.

    Melahat Hanım, Fatma'nın evliliği yürütecek biri olmadığını belirterek zorla tutulduğunu ileri sürdü. Melahat Hanım'ın kızının Ahmet, kaynanası, Ahmet'in dini nikahlı eşi ve çocuklarıyla kaldıklarını iddia etmesinin ardından Fatma, canlı yayına telefonla bağlandı.

    Kaynanasıyla yaşadığını kabul eden Fatma, dini nikahlı eşin evde kalmadığını ve çocuklara da kaynanasıyla birlikte baktıklarını söyledi. Öte yandan Ahmet'in Fatma gibi zihinsel engeli bulunan dini nikahlı eşi Gülşah'ın çocukları bırakıp başka bir erkeğe kaçtığı iddia edildi.Fatma, 4.700 TL maaş aldığını, bu maaşı da kaynanası ve Ahmet'le çektiğini daha sonra da kaynanasına verdiğini söyledi.

    ŞİDDET İDDİASI!
    Programa Fatma ile ilgili ihbarlar geldi. Komşuları Fatma'nın şiddet gördüğünü belirtti. Ancak Fatma bu iddiaları yalanladı.

        GÜLŞAH'IN ANNESİ CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Gülşah'ın annesi, canlı yayına bağlanarak Fatma ve Ahmet'in doğruları söylemediğini, kızı ve bu ikilinin birlikte yaşadığını açıkladı. Hem Gülşah'a hem de Fatma'ya Ahmet'in şiddet uyguladığını sözlerine ekleyen anne, Ahmet'in kızına zorla hırsızlık yaptırdığını söyledi.

        Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında ise Melahat Hanım, Fatma, Ahmet ve Gülşah canlı yayında bir araya geldi. Canlı yayına katılan Gülşah, Ahmet'in kendisini annesinin evine yolladığını ve sonrasında Fatma ile resmi nikah kıydığını söyledi.

        Hırsızlık iddiaları hakkında da konuşan Gülşah, "Köylere gidip, hırsızlık yapıyorduk. Köydeki bir kahveden iki tane tüp çaldırttı bana. Sonra başka bir yere daha gittik, orada da bana hırsızlık yaptırdı" dedi. Şiddet gördüğünü de dile getiren Gülşah, "Beni 75 yaşındaki adam sattı" iddiasıyla herkesi şoke etti.

            Fatma ise yaşananların ardından Gülşah ile kendi annesi Melahat Hanım'ın birlik olup iftira attıklarını iddia etti.

            Gülşah'ın ablası ise kardeşini Ahmet'in yanından jardama yardımıyla aldıklarını dile getirdi.
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            Haberler Televizyon Esra Erol'da akılalmaz olay! Ahmet dini ve resmi nikahlı eşleriyle canlı yayında bir araya geldi detaylar izleyicileri çileden çıkardı
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