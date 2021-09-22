Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? Olanlar Oldu full izle!

Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu film Olanlar Oldu bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. BKM Film imzası taşıyan film ilk kez 2017 yılında beyaz perdede verildiğinde bir hayli sevilmişti. Bu kez televizyon ekranlarında seyircinin beğenisine sunulacak film hakkında şimdiden araştırmalar başladı. Bu kapsamda Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.
OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?
Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.
OLANLAR OLDU STAR TV FULL İZLE
OLANLAR OLDU KONUSU NEDİR?
Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir.
Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.
OLANLAR OLDU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ata Demirer - Zafer/Döndü
Tuvana Türkay - Aslı
Salih Kalyon - İbrahim
Ülkü Duru - Fahriye
Derya Alabora - Antula
Bedir Bedir - Ramazan
Seda Güven - Mehtap
Renan Bilek - Ortunç
Toprak Sergen - Serkay
Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
Esat Polat Güler - Ahmet