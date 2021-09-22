Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 22.09.2021 16:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.09.2021 16:56
    ABONE OL

    Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? Olanlar Oldu full izle!

    Star TV ekranlarında bu akşam Olanlar Oldu adlı yerli film izleyicileriyle buluşacak. Filmin başlamasına az bir Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? soruları gündeme geldi. Komedyen Ata Demirer'in eğlenceli filmlerinden biri olan Olanlar Oldu ilk kez 2017 yılında sinemada gösterime girmişti. İşte Star TV ekranlarından izleyebileceğiniz Olanlar Oldu full izleme linki ve film hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? Olanlar Oldu full izle!

    Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu film Olanlar Oldu bu akşam Star TV'de ekranlara gelecek. BKM Film imzası taşıyan film ilk kez 2017 yılında beyaz perdede verildiğinde bir hayli sevilmişti. Bu kez televizyon ekranlarında seyircinin beğenisine sunulacak film hakkında şimdiden araştırmalar başladı. Bu kapsamda Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

    OLANLAR OLDU NEREDE ÇEKİLDİ?

    Olanlar Oldu filminin çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirildi.

    OLANLAR OLDU STAR TV FULL İZLE

    OLANLAR OLDU KONUSU NEDİR?

    Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir.

    Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

    OLANLAR OLDU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Ata Demirer - Zafer/Döndü
    Tuvana Türkay - Aslı
    Salih Kalyon - İbrahim
    Ülkü Duru - Fahriye
    Derya Alabora - Antula


    Bedir Bedir - Ramazan
    Seda Güven - Mehtap
    Renan Bilek - Ortunç
    Toprak Sergen - Serkay
    Ali Yoğurtçuoğlu - Koray
    Esat Polat Güler - Ahmet
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hanlar Bölgesi gerçek kimliğini buluyor
    Haberler Televizyon Olanlar Oldu nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne? Olanlar Oldu full izle!
        SON DAKİKA