Son dönemde sıklıkla izlenen filmler arasında yer alan Cinayet Süsü bu akşam ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren Cinayet Süsü filminde cinayet büro ekibinin ilgin.ç bir vakayla karşı karşıya kalmasını konu ediniyor. Akşam kuşağı izleyicileri tarafından komedi türündeki filmin nerede çekildiği ve oyuncuların kim olduğu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Cinayet Süsü filmi nerede çekildi, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim? İşte detaylar!
CİNAYET SÜSÜ KONUSU NE?
Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.
Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?