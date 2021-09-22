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    • 22.09.2021 16:55
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    • 22.09.2021 16:55
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    Cinayet Süsü filmi nerede çekildi, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim?

    Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları hakkıdna araştırmalar akşam kuşağı izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Cinayet Süsü filmi televizyonda ilk kez bugün ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin yer aldığı filmde Cinayet Büro ekibinin ilginç bir vaka ile karşı karşıya kalmasını konu ediniyor. Peki, Cinayet Süsü filmi nerede çekildi, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Cinayet Süsü filmi nerede çekildi, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim?

    Son dönemde sıklıkla izlenen filmler arasında yer alan Cinayet Süsü bu akşam ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 2019 yılında vizyona giren Cinayet Süsü filminde cinayet büro ekibinin ilgin.ç bir vakayla karşı karşıya kalmasını konu ediniyor. Akşam kuşağı izleyicileri tarafından komedi türündeki filmin nerede çekildiği ve oyuncuların kim olduğu hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Cinayet Süsü filmi nerede çekildi, konusu nedir? Cinayet Süsü filmi oyuncuları kim? İşte detaylar!

    CİNAYET SÜSÜ KONUSU NE?

    Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz.

    Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme kaydedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için "suç uzmanı" Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

        CİNAYET SÜSÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Cinayet Süsü filminin çekimleri İstanbul'un farklı tarihi mekanlarında geçiyor. Film Galata, Mercan, Yedi Kule Zindanları, Büyük Han, Balat ve Fatih'te çekildi.

        CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİM?

        Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
        Binnur Kaya: Komiser Asuman
        Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
        Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu
        Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin


        Mehmet Özgür: Sanatçı
        Osman Alkaş: Emniyet Müdürü
        Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar
        Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten
        Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer
        Müfit Kayacan: Yaşlı adam
        Aycan Koptur: Arzu
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