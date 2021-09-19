YILDIZ TİLBE KİMDİR?

Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Gültepe semtinde doğdu. 54 yaşındaki Yıldız Tilbe 6 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Aile arasındaki takma ismi Yadigar olan Yıldız Tilbe'nin annesi Altun Tuncelili, babası ise Ağrılıdır. Yıldız Tilbe'nin babası mevsimlik işçi olarak çalıştığı için ünlü sanatçı orta ikinci sınıfta okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe, şöhret olmadan önce bir evlilik geçirmişti.

Yıldız Tilbe ünlü olmadan önce küçük yaşta bir evlilik geçirdi. 18 yaşından küçükken yaptığı ilk ve tek evlilği oldu. Yıldız Tilbe'nin eşinin ismi Güngör Karahan. 1984 yılında Güngör Karahan ile evlenen Yıldız Tilbe 5 yıl sonra 1989 senesinde boşanmıştı. Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden ilk ve tek çocuğu dünyaya geldi.

Yıldız Tilbe'nin medyanın gündeminden uzak duran kızının ismi Sezen Burçin. Yıldız Tilbe'nin ilk eşi ile olan evliliğini yürütemedi ve boşandı. İkinci evliliğinden sonra teşettüre giren Sezen Burçin Karahan'ın şu an bu evlilikten 2 çocuğu var. Yıldız Tilbe kendisinden 17 yaş küçük olan kızı Sezen Burçin Karahan ile erken yaşta torun sahibi de oldu.