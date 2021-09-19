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    • 19.09.2021 11:34
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    19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları! Benzemez Kimse Bize hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

    Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in birlikte sunacakları 'Benzemez Kimse Bize' adlı program bugün 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Canlı yayınlanacak programın konukları belli oldu. Türk Halk Müziği'nin 'Diva'sı Ersoy ve usta isim Keser'in keyifli sunumuyla Benzemez Kimse Bize'nin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Peki Benzemez Kimse Bize hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları ve programa dair tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları! Benzemez Kimse Bize hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

    Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize adlı programın ilk bölümü bu akşam yayınlanacak. Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunacağı programa her hafta birbirinden ünlü konuklar katılacak. Bu haftaki Benzemez Kimse Bize konukları belli oldu. Haftalardır tanıtımı yapılan Benzemez Kimse Bize'nin 1. bölümü için bekleyiş sona erdi. Peki Benzemez Kimse Bize hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları kimler?

    BENZEMEZ KİMSE BİZE HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Benzemez Kimse Bize programı her hafta Pazar günler Star TV ekranlarında yayınlanacak. 1. bölümü 19 Eylül'de saat 20:00'da başlayacak.

    19 EYLÜL BENZEMEZ KİMSE SANA KONUKLARI KİMLER?

    Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in birlikte sunmaya hazırlandıkları Benzemez Kimse Bize programının 1. bölüm konuğu Yıldız Tilbe olacak.

    YILDIZ TİLBE KİMDİR?

    Yıldız Tilbe 16 Temmuz 1966 tarihinde İzmir'in Gültepe semtinde doğdu. 54 yaşındaki Yıldız Tilbe 6 çocuklu ailenin en küçük çocuğudur. Aile arasındaki takma ismi Yadigar olan Yıldız Tilbe'nin annesi Altun Tuncelili, babası ise Ağrılıdır. Yıldız Tilbe'nin babası mevsimlik işçi olarak çalıştığı için ünlü sanatçı orta ikinci sınıfta okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlayan Yıldız Tilbe, şöhret olmadan önce bir evlilik geçirmişti.

    Yıldız Tilbe ünlü olmadan önce küçük yaşta bir evlilik geçirdi. 18 yaşından küçükken yaptığı ilk ve tek evlilği oldu. Yıldız Tilbe'nin eşinin ismi Güngör Karahan. 1984 yılında Güngör Karahan ile evlenen Yıldız Tilbe 5 yıl sonra 1989 senesinde boşanmıştı. Yıldız Tilbe'nin bu evliliğinden ilk ve tek çocuğu dünyaya geldi.

    Yıldız Tilbe'nin medyanın gündeminden uzak duran kızının ismi Sezen Burçin. Yıldız Tilbe'nin ilk eşi ile olan evliliğini yürütemedi ve boşandı. İkinci evliliğinden sonra teşettüre giren Sezen Burçin Karahan'ın şu an bu evlilikten 2 çocuğu var. Yıldız Tilbe kendisinden 17 yaş küçük olan kızı Sezen Burçin Karahan ile erken yaşta torun sahibi de oldu.

        Yıldız Tilbe eşinden boşandıktan sonra İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır. Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gitmiş ve vokalistlik teklif etmiştir.

        Sezen Aksu'nun teklifini kabul eden Yıldız Tilbe İstanbul'a gelmiş ve ünlü sanatçının evine yerleşip bir süre onun yanında yaşamıştı. Sezen Aksu'nun bir süre vokalistliğini yapan Yıldız Tilbe 'Delikanlım' şarkısı ile müzik dünyasında unutulmayacak bir çıkış yaptı.1994 yılında çıkardığı bu albüm ile şöhret olan Yıldız Tilbe, bir çok hit şarkıya imza attı.

        YILDIZ TİLBE'NİN ALBÜMLERİ

        1994: Delikanlım
        1995: Dillere Destan, 1996: Aşkperest, 1998: Salla Gitsin Dertlerini
        2001: Gülüm, 2002: Haberi Olsun, 2003: Yürü Anca Gidersin
        2004: Yıldız'dan Türküler
        2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım, 2005: Papatya Baharı
        2006: Tanıdım Seni, 2008: Güzel, 2009: Aşk İnsanı Değiştirir
        2010: Hastayım Sana, 2011: Oynama, 2013: Yeniden Eskiler Arabesk
        2014: Şivesi Sensin Aşkın, 2015: Yıldız Tilbe, 2016: Oynat
        2017: Sevgililer Günü

        MUSTAFA KESER KİMDİR?

        Keser, 1 Ocak 1945 tarihinde Maden, Elazığ'da dünyaya geldi. Maden doğumlu olan ve aynı yerde çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

        1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser Nilüfer Keser ile evlidir ve üç oğlu vardır.

        BÜLENT ERSOY KİMDİR?

        Türk sanat müziğinin 'Divası' olarak bilinen Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Sanat hayatına özel müzik dersleri alarak başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan Bülent Ersoy, İstanbul Konservatuvarına 2 ay devam etmiştir. Hocası Süheylâ Altmışdört Bülent Ersoy'un konservatuvara 2 ay devam ettiğini ve sonra bıraktığını açıkladı. Eğitimi süresince Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi üstadlardan özel dersler almıştır.

            Konservatuvardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar'da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu'nda attı.

            Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanarak ve 1000 lira para ödülü almıştır. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45'liği Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin, Saner Plak'tan çıktı. Sanatçı bu 45'liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar'a ait "Lüzûm Kalmadı" ve "Neye Yarar Gelişin" adlı eserleri seslendirmiştir.

            14 Nisan 1981'de Londra'da cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirmiştir. 12 Eylül darbesi sonrası Haziran 1981'de sahne yasağı aldı. Yasağı 8 Ocak 1988 tarihinde kaldırıldı.

            Bugüne kadar otuzun üstünde albümü yayınlayan Bülent Ersoy, Türk Müzik Tarihi'nde isminden söz ettirmiştir. Sanatçı, klasik şarkılar alanında gelmiş geçmiş en önemli yorumcular arasında yer aldıp sayısız ödül kazandı. Geniş entervalli ve yüksek volümlü sesi, Japonya'da ses laboratuvarlarında yapılan testler sonucu 'yüzde yüz kusursuz' bulundu ve 1997 yılında 'Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru' unvanıyla ödüllendirildi.

            BÜLENT ERSOY'UN ALBÜMLERİ


            1973: Ah Tut-i Mucize Guyem
            1975: Şöhretler
            1975: Konser 1
            1976: Toprak Alsın Muradımı
            1976: Bir Tanrıyı Bir de Beni
            1976: Konser 2
            1977: Konser 3
            1978: Orkide 1
            1978: Ölmeyen Şarkılar
            1979: Orkide 2
            1979: Meyhaneci
            1980: Dolmamış Çilem
            1980: Beddua
            1981: Mahşeri Yaşıyorum
            1981: Yüz Karası
            1983: Ak Güvercin
            1983: Ne Duamsın Ne De Bedduam
            1984: Düşkünüm Sana
            1985: Yaşamak İstiyorum
            1986: Anılardan Bir Demet
            1987: Avustralya Konseri
            1987: Suskun Dünyam
            1988: Biz Ayrılamayız
            1989: İstiyorum
            1989: Seçmeler
            1989: Bizim Hikayemiz
            1990: Öptüm
            1991: Bir Sen Bir de Ben
            1992: Ablan Kurban Olsun Sana
            1993: Türk Sanat Müziği Konseri 1
            1993: Türk Sanat Müziği Konseri 2
            1993: Türk Sanat Müziği Konseri 3
            1993: Türk Sanat Müziği Konseri 4
            1993: Şiirlerle Şarkılarla
            1993: Sefam Olsun
            1994: Akıllı Ol
            1995: Alaturka 1995
            1995: Benim Dünya Güzellerim
            1997: Maazallah
            2000: Alaturka 2000
            2002: Canımsın
            2011: Aşktan Sabıkalı

            BÜLENT ERSOY'UN SİNEMA FİLMLERİ

            1976 Sıralardaki Heyecan Kendisi
            1977 Ölmeyen Şarkı Kendisi
            1978 İşte Bizim Hikayemiz Kendisi
            1980 Beddua Kendisi
            1981 Şöhretin Sonu Kendisi
            1984 Acı Ekmek Belma
            1985 Tövbekar Kadın
            1986 Efkarlıyım Abiler Ayşe
            1988 Biz Ayrılamayız Kendisi
            1989 Anılar Konuk oyuncu

            BÜLENT ERSOY'UN TELEVİZYON PROGRAMLARI

            1995-1996 Bülent Ersoy Show
            2007-2009 Popstar Alaturka
            2012 Beyaz Show
            2013-2014 Bülent Ersoy Show
            2015 Arkadaşım Hoşgeldin
            2015 Bu Tarz Benim Kendisi
            2016 Var Mısınız Yok Musunuz
            2017 Dünya Güzellerim
            2017 Çukur
            2018 Popstar
            2019 Kuaförüm Sensin
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            Haberler Televizyon 19 Eylül Pazar Benzemez Kimse Bize konukları! Benzemez Kimse Bize hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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