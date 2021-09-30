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    • Televizyon
    • 30.09.2021 19:35
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    • 30.09.2021 20:00
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    ATV'den 'Berna İçöz ve Lokomotif Yapım' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulmuştur

    İlgiyle takip edilen ATV'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Berna İçöz ve Lokomotif Yapım'ın ATV'nin ismini kullanarak para topladığının öğrenildiği belirtilen açıklamada, "Adımızı kullanıp piyasayı dolandıran Berna İçöz'ün sahibi olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Sti. hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

    ATV’den ’Berna İçöz ve Lokomotif Yapım’ açıklaması!

    ATV, Berna İçöz ve Lokomotif Yapım'ın ATV'nin ismini kullanarak piyasayı dolandırdığınının öğrenilmesinin ardından şahıs ve şirket hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.


    Berna İçöz

    ATV'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. tarafından, ATV'de yayınlanmak üzere bir televizyon filmi yapılacağı yalan bilgisi kullanılarak, sinema ve TV sektörü firmalarından ve piyasadan para toplandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

    Ulaştığımız bilgilere göre, kurumumuz ve yöneticilerimizin isimleri dahi kullanılarak sahte yazışmalar ve sözleşmeler düzenlendiği tespit edilmiştir.

    Bu konu ile ilgili olarak, adımızı kullanıp piyasayı dolandıran Berna İçöz'ün sahip olduğu Lokomotif Yapım Sanayi Tic. Ltd. Şti. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurumumuzun bilgisi dışında gerçekleşen bu üzücü olayla ilgili hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve ilgili taraflara önemle duyururuz. Saygılarımızla..."

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    Haberler Televizyon ATV'den 'Berna İçöz ve Lokomotif Yapım' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulmuştur
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