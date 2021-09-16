Frekans bilgileri: Exxen frekans ayarlama nasıl yapılır? Exxen uydu yayını olacak mı?

Dijital yayın platformu EXXEN TV'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları yayınlanıyor. Maçları canlı izlemek isteyenler Exxen TV frekans ayarlarını öğrenmek istiyor. Özellikle futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği kanal hakkında araştırmalar yapanlar Exxen frekans ayarlama nasıl yapılır? Exxen frekans sayıları var mı? Exxen uydu yayını olacak mı? şeklindeki soruların yanıtlarını merak ediyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle konu hakkında araştırmalar hızlanırken bizler de detaylara haberimizde yer verdik. İşte Exxen TV frekans ayarlama...
EXXEN FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Exxen TV, Netflix gibi bir platformdur. Bu nedenle televizyondan bağımsızdır. Kısacası Exxen Tv'nin frekans değerleri bulunmamaktadır.
Exxen TV polarizasyon, fec değeri, uydu ve frekans değeri yoktur. Exxen Tv'nin frekans bilgileri olmadığından dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izlemeniz mümkün. Ya da TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilir.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e sadece dijital ortamlarda erişilebiliyor. Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilir, televizyona verilmez. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunuluyor.
Kullanıcılar Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilir. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilmektedir.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak 7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir. Uygulamayı Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ KAÇ TL?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.