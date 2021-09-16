Frekans bilgileri: Exxen frekans ayarlama nasıl yapılır? Exxen uydu yayını olacak mı?

EXXEN FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

Exxen TV, Netflix gibi bir platformdur. Bu nedenle televizyondan bağımsızdır. Kısacası Exxen Tv'nin frekans değerleri bulunmamaktadır.

Exxen TV polarizasyon, fec değeri, uydu ve frekans değeri yoktur. Exxen Tv'nin frekans bilgileri olmadığından dilerseniz Netflix gibi televizyona yansıtarak izlemeniz mümkün. Ya da TV'lerden Exxen uygulaması açılarak da izlenebilir.

EXXEN NASIL İZLENİR?

Exxen'e sadece dijital ortamlarda erişilebiliyor. Exxen dizileri ve tüm projeleri yalnızca internetten izlenebilir, televizyona verilmez. Exxen bir internet televizyonu olarak seyircilere sunuluyor.

Kullanıcılar Exxen'e, tablet, bilgisayar, cep telefonu ya da akıllı televizyonlardan ulaşabilir. Exxen masaüstü sitenin yanı sıra uygulama olarak da cihazlara indirilebilmektedir.

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.