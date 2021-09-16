Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Son olarak Kırmızı Oda'da Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener Barbaroslar dizisinde Pietro karakteriyle dikkat çekiyor. Peki, Barbaroslar Pietro kimdir, tarihte var mı? Pietro'yu oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

BARBAROSLAR PİETRO KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

Tarihte böyle bir karaktere rastlanmamaktadır.