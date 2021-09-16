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    • 16.09.2021 19:39
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    Barbaroslar Pietro kimdir, tarihte var mı? Pietro'yu oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Heyecanla beklenen Barbaroslar dizisi ilk bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener Pietro karakterine hayat verecek ve diziye damgasını vuracak. Peki, Barbaroslar Pietro kimdir, tarihte var mı? Pietro'yu oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Barbaroslar Pietro kimdir, tarihte var mı?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Son olarak Kırmızı Oda'da Zafer karakterine hayat veren Yiğit Özşener Barbaroslar dizisinde Pietro karakteriyle dikkat çekiyor. Peki, Barbaroslar Pietro kimdir, tarihte var mı? Pietro'yu oynayan Yiğit Özşener kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    BARBAROSLAR PİETRO KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

    Tarihte böyle bir karaktere rastlanmamaktadır.

    BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1.BÖLÜM ÖZET

    Midilli Fatihi Yakup Ağa'nın oğulları İshak, Oruç, Hızır ve İlyas babalarının ölümünden sonra ayrı düşmüşlerdir. Oruç ve İlyas, İshak Ağalarının karşı çıkmasına rağmen denizlere açılmışlardır.

    İshak, Hızır'ın baba ocağı Midilli'de olmasından çok memnundur ancak Hızır'ın aklında da kitapçı Süleyman Usta ile birlikte peşine düştüğü büyük ve kutsal "sır" vardır. Ancak bu kutsal sırrın tek arayanı onlar değildir. Bu uğurda her kötülüğü yapabilecek olan Pietro da boş durmamaktadır.

        Baba Oruç ve İlyas korumalık görevini üstlendikleri gemide bir saldırıya uğrarlar. Bu saldırıdan sonra Oruç ve İlyas yeni bir düşman edinirler: Antuan!

        Daha Baba Oruç ve İlyas İskenderiye'ye dönmeden, kötü haber Venedikli deniz tüccarlarının kurduğu Unita'nın hanına bomba gibi düşer.

        Antuan; hiçbir ahlaki değeri olmayan, azılı bir düşmandır. Unita'nın İskenderiye sorumlusu Sylvio'nun kızı İsabel, Baba Oruç ve İlyas için endişelense de artık olan olmuştur.

            Baba Oruç'un karısı Despina'yı yeni heyecanlar beklerken, düşman Antuan hiç beklenmedik bir yerden saldıracak ve kardeşleri can evlerinden vuracaktır.

            Hızır sır yolunda emaneti alarak başarılı olabilecek mi? Oruç kurulan kumpastan kardeşi İlyas ile birlikte kurtulabilecek mi?
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