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    • 16.09.2021 19:50
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    Barbaroslar İsabel (İzabel) kimdir, tarihte var mı? İsabel'i oynayan Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli?

    TRT 1 ekranlarında heyecan ve merakla izlenecek Barbaroslar dizisi hakkında izleyiciler tarafından bazı bilgiler merak ediliyor. Kadrosunda birçok önemli ismin yer aldığı Barbaroslar dizisinde Midilli'den çıkan dört kardeşin, bütün tehlikelere karşı savaşarak yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. Dizide birçok tarihi ismin yer alması nedeniyle vatandaşlar araştırmalara başladı. En dikkat çeken karakterler arasında İsabel yer alıyor. Peki, Barbaroslar İsabel (İzabel) kimdir, tarihte var mı? Isabel'i oynayan Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar İsabel İzabel kimdir, tarihte var mı?

    Büyük bir heyecan ve merakla beklenen Barbaroslar dizisi hakkında araştırmalar artmaya başladı. TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından Barbaros dizisi tarihi bir öneme sahip. Bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Midilli'den çıkan dört kardeşin, bütün tehlikelere karşı savaşarak yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alıyor. En dikkat çeken karakterler arasında İsabel yer alıyor. Peki, Barbaroslar İsabel (İzabel) kimdir, tarihte var mı? Isabel'i oynayan Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    BARBAROSLAR İSABEL (İZABEL) KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Kastilya kralı II. Juan ile Portekizli Isabel'in kızı, sonradan babasının yerine tahta çıkan IV. Enrique'nin ise üvey kardeşiydi. On üç yaşındayken kralın gözetimi altında yetişmesi için saraya getirildi. Kardeşi Alfonso'nun çevresinde toplanmış olan Enrique'nin muhalifleri, onun Temmuz 1468'de ölümü üzerine Isabel'e yöneldiler. Ama Isabel muhalefetin sözcüsü olmayı kabul etmedi ve Toros de Guisando Antlaşması'yla (19 Eylül 1468) IV. Enrique tarafından tahtın varisi ilan edildi.

    Tahtın varisi olması nedeniyle, Isabel'in yapacağı evlilik İspanya'da ve dış ülkelerde yoğun tartışmalara yol açtı. Portekiz, Fransa ve Aragon değişik önerilerde bulundular. Enrique, Isabel'in Portekiz kralı V. Alfonso, Fransızlar ise Guienne dükü ile evlenmesini istiyordu. Ama Isabel, danışmanlarının da etkisiyle Aragon tahtının varisi Fernando ile evlenmeye karar verdi ve Enrique'nin onayı olmadan Ekim 1469'da Valladolid'deki Juan de Vivero Sarayı'nda onunla evlendi. Bu evliliğe karşı çıkan bir grup Kastilya soylusu, tahtın gerçek varisinin Isabel değil Enrique'nin la Beltraneja olarak bilinen kızı Juana olduğunu öne sürdüler. Kral da, Isabel'in kendisinin onayını almadan Fernando'yla evlenmekle tahta itaatsizlik ettiğini, böylece 1468 anlaşmasını çiğnediğini ileri sürerek bu grubu destekledi ve Juana'nın tahta çıkabilmesi için Guienne dükünün desteğinin sağlamaya çalıştı. Isabel ve Enrique daha sonra uzlaşmaya vardılarsa da, uzun yıllardan beri süren taht mücadelesi, kralın ölümünün (1474) hemen ardından bir iç savaşa dönüştü.

        PELİN AKİL KİMDİR?

        17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde eğitim almış ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

        2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

        2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.

        Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı.

        Bugün ekrana gelecek olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak olan oyuncu, İsabel karakterine hayat verecek. Akil'in hayat vereceği karakterin aşkı için ölmeye hazır olan, güçlü bir yapısı olduğu biliniyor.

        PELİN AKİL ROL ALDIĞI YAPIMLAR

        2018 – Keşif (Sinema Filmi)

        2017 – Çember: Oyunu Bozuyorum (Ayşe) (TV Filmi)

        2017 – Çember: Evimdeki Yabancılar (Komiser Yardımcısı Ayşe)(TV Filmi)

        2017 – Çember: Acı İntikam (Ayşe) (TV Filmi)

        2017 – Damat Takımı (Sera) (Sinema Filmi)

        2017 – Deli Aşk (Sinema Filmi)

        2016 – Aile İşi (Müjde)(TV Dizisi)

        2015 – Saklı (Elif) (Sinema Filmi)

        2015 – Ne Münasebet (Nil) (TV Dizisi)

        2014 – Kızıl Elma (Zeynep Gevheri) (TV Dizisi)

        2014 – Aşktan Kaçılmaz (Yasemin)(TV Dizisi)

        2013 – Su ve Ateş (Nupelda) (Sinema Filmi)

        2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)(TV Dizisi)

        2013 – Osmanlı Tokatı (Irmak)(TV Dizisi)

        2012 – Suskunlar (Nisan)(TV Dizisi)

        2011 – Seksenler (Seçil)(TV Dizisi)

        2011 – Kurt Kanunu (Ballı Naciye)(TV Dizisi)

        2007 – 2011 – Arka Sıradakiler (Zehra)(TV Dizisi)
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