Barbaroslar İsabel (İzabel) kimdir, tarihte var mı? İsabel'i oynayan Pelin Akil kimdir, kaç yaşında, nereli?

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Bölümünde eğitim almış ardından Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Zehra karakteri ile tanınmıştır.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Duru Lina ve Doğa Alin isminde iki kız çocuğu oldu.

Marikanın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Sersefil, Korkuyorum Sevgilim, ve Rent Müzikali gibi pek çok tiyatro oyununda sahne aldı.

Bugün ekrana gelecek olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda rol alacak olan oyuncu, İsabel karakterine hayat verecek. Akil'in hayat vereceği karakterin aşkı için ölmeye hazır olan, güçlü bir yapısı olduğu biliniyor.